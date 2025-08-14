“역시 닭은 튀겨야 제맛”…복날 ‘검색량 1위’ 치킨 브랜드, ‘이곳’이었다

치킨. 픽사베이

아하트렌드 제공

아하트렌드 제공

올여름 삼복이 지난 9일 말복을 끝으로 모두 마무리된 가운데, 삼계탕과 같은 전통적 보양식과 더불어 치킨도 복날 음식으로 자리잡고 있다.특히 포털사이트의 복날 검색 데이터를 따져본 결과 BHC가 누리꾼들에게 가장 많은 주목을 받은 것으로 나타났다.지난 11일 데이터 조사 기관 아하트렌드는 포털사이트 네이버의 검색 데이터를 바탕으로 국내 치킨 브랜드 검색 키워드 2200개를 분석한 결과를 발표했다.우선 복날 치킨 브랜드 검색량은 각각 직전 주 같은 요일 대비 평균 53%가량 늘어난 것으로 확인됐다. 날짜별 치킨 브랜드 관련 검색량은 초복(7월 20일) 38만 1000여건, 중복(30일) 41만 3000여건, 말복(8월 9일) 39만 3000여건으로 중복에 검색량이 가장 많았다.복날 치킨 프랜차이즈 브랜드 검색량 1위는 BHC가 차지했다. BHC는 삼복 때 검색량이 18만 479건으로 가장 많았다. 직전 주 같은 요일 대비 68% 증가한 수치다. 그 뒤로는 교촌치킨(16만 2217건)과 BBQ(13만 8579건)가 각각 2위와 3위에 올랐다.개별 치킨 메뉴 검색량 순위는 브랜드 순위와 다소 차이가 있었다.초복과 중복, 말복이 포함된 7월 3주차(14~20일), 7월 5주차(28일~8월 3일), 8월 1주차(4~10일) 주간 치킨 메뉴별 검색량을 살펴봤더니 굽네치킨의 ‘장각구이’가 15만 4344건으로 최다였다.BHC의 ‘콰삭킹’은 9만 1896건으로 2위, 60계치킨의 ‘쯔란윙봉’은 6만 3013건으로 3위였다.BHC는 해당 지표 상위 20위권에 ‘콰삭킹’(2위) ‘뿌링클’(4위) ‘콰삭톡’(12위) ‘맛초킹’(14위) ‘골드킹’(17위) 등 5개 메뉴의 이름을 올렸다. 치킨 브랜드 중 최다다.교촌치킨, BBQ, 굽네치킨, 60계치킨, 푸라닭, 자담치킨은 각각 메뉴 2개씩 순위권에 포함됐다. 그 외 멕시카나치킨, 처갓집양념치킨, 호식이두마리치킨 등의 메뉴도 1종씩 순위에 포함됐다.정회하 인턴기자