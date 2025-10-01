“수능 끝나면 돈 관리가 필수과목”…금감원, 고3 대상 ‘금융교육’ 접수 시작

수학 문제. 픽사베이

“수능까지 치렀으면 이제 돈 관리는 스스로 할 줄 알아야죠.”

금융감독원 로고

금융감독원이 수능을 치른 고등학교 3학년 학생을 대상으로 올해도 금융교육을 진행한다.금감원은 지난 2019년부터 수능이 끝난 고3 학생들을 대상으로 해마다 금융교육을 실시했다. 사회 진출을 앞둔 학생들의 금융역량을 강화하고 금융사기 피해를 예방한다는 목적으로 운영해 왔다.이에 금감원은 올해도 전국 고등학교로부터 금융교육을 신청받는다. 지난해 교육 신청 건수는 전년 대비 61.5% 늘어나 전국 851개 고등학교에서 금융교육이 진행되는 등 큰 호응을 얻기도 했다.신청은 1일부터 가능하고, 교육은 수능일(올해 11월 13일) 다음 날부터 시작해 연말까지 진행된다. 각 학교 담당자는 금감원 e-금융교육센터 홈페이지를 통해 신청할 수 있다.교육은 2시간 동안 진행되고 신용관리, 금융사기 대처 요령, 재무관리 방법, 사회초년생 ‘금융꿀팁’ 등 사회 진출 전에 알아두면 유익한 내용으로 구성됐다. 특히 올해는 가상자산 투자사기 등의 금융사기 유형 및 대응 방안도 교육 내용에 추가했다.교육 방식은 대면, 실시간 비대면, 동영상 등 세 가지 중 하나를 선택할 수 있다.교육은 ‘1사1교 금융교육’ 참여 금융회사를 중심으로 운영이 된다. 이에 따라 1사1교 결연학교는 결연 금융회사와 교육을 진행하고, 미결연 학교는 금감원이 금융사 등의 교육기관을 직접 연결해준다.최종범 인턴기자