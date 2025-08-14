“왜 마음대로 켜졌어” 카카오톡, ‘채팅 입력 중’ 표시 기능 정식 도입…비활성화 방법은

카카오톡 실험실 기능이었던 ‘메시지 입력 중 상태 보기’ 기능이 정식으로 도입되면서 채팅창에 ‘…’이 표시된다.

카카오톡 설정 화면

카카오톡 실험실 기능이었던 ‘메시지 입력 중 상태 보기’ 기능이 정식으로 도입되면서 채팅창에 ‘…’이 표시된다. 기능을 비활성화시키려면 카카오톡 내 설정 변경을 통해 기능을 해제해야 한다.최근 카카오톡은 업데이트를 통해 ‘메시지 입력 중 상태 보기’ 기능을 정식 도입했다. 기존에는 카카오톡 ‘실험실’의 일부 기능이었지만, 업데이트와 함께 기능이 자동 활성화됐다.‘메시지 입력 중 상태 보기’는 채팅방에서 상대방이 메시지를 작성하는 동안 ‘…’ 말풍선이 나타나 입력 상태를 실시간으로 확인할 수 있게 하는 기능이다. 반대로 상대방도 내 입력 상태를 실시간으로 확인할 수 있게 된다.애플 아이메시지, 인스타그램 다이렉트 메시지(DM) 등에는 이미 적용된 기능이었지만, 카카오톡에는 이번에 처음으로 정식 도입됐다.해당 기능을 두고 사용자들의 평가는 엇갈렸다.일부 사용자들은 대화가 끊긴 건지 메시지를 입력 중인 건지 분간이 안 가 답답했었다며 해당 기능을 반겼지만, 일부 사용자들은 감시당하는 기분이라며 부정적인 반응을 내비쳤다.다만 카카오톡 내 설정 변경을 통해 기능을 비활성화할 수 있다.모바일을 기준으로, 카카오톡 앱에서 오른쪽 위 톱니바퀴 아이콘을 눌러 채팅 항목으로 들어간 뒤 ‘메시지 입력 중 상태 보기’ 옵션을 해제하면 된다.PC 버전 카카오톡은 모바일 설정과 연동되지 않아 별도로 설정을 변경해야 한다. PC 카카오톡 역시 왼쪽 아래의 톱니바퀴 버튼을 누른 뒤 채팅 항목에서 ‘메시지 입력 중 상태 보기’ 기능을 끄면 된다.이와 같은 방법으로 기능을 해제하면 내 메시지 입력 상태가 상대방에게 표시되지 않는다. 반대로 나도 상대방의 메시지 입력 상태를 확인할 수 없게 된다.최종범 인턴기자