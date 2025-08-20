“중고거래 더 비싸지나”…번개장터, 판매 수수료 ‘6%’로 인상한다

중고 거래 플랫폼 번개장터가 판매 수수료를 6%로 인상하고, 자체 화폐 ‘번개머니’를 도입한다.번개장터는 다음 달 17일부터 일반상점과 프로상점에 물리는 판매 수수료를 인상하고, 새로운 입금·결제 수단인 번개머니 서비스를 출시한다고 18일 밝혔다.지난해 8월부터 번개장터는 모든 중고거래에 수수료를 매기는 ‘안전결제‘ 방식을 의무화하면서, 번개장터 이용자들이 직거래를 포함한 모든 거래에 자사 결제 수단을 쓰게 했다.안전결제란 구매자가 물건을 받기 전까지 결제 금액을 번개장터에 묶어 놓는 거래 방식이다. 구매자가 애플리케이션을 통해 물건을 받았다고 구매 확정 표시를 해야만 판매자가 대금을 받게 되는 것이다.번개장터 내 판매자 유형은 일반상점과 프로상점으로 나뉘는데, 이들에게는 기존에 각각 3.5%, 5% 수수료가 부과되어 왔다.하지만 이번 정책 변경으로 일반 상점에는 6%, 프로상점에는 카테고리별 6~10%의 차등 수수료가 적용될 예정이다.이와 함께 번개장터는 번개머니 시스템도 도입했다. 번개머니는 번개장터 내 모든 거래에서 현금처럼 사용 가능한 자체 화폐로, 언제든 인출 가능하다는 특징이 있다.번개장터는 번개머니로 거래할 경우 상품 금액의 2.5%를 추가 지급할 계획이다.예를 들어 기존에는 판매 상품이 10만원일 때 구매확정 즉시 일괄 계좌 입금을 선택하면 수수료 3500원을 차감해서 9만 6500원이 판매자에게 입금됐다.하지만 번개머니 입금을 이용할 경우 수수료 6000원 차감 후 2500원을 번개머니로 돌려받을 수 있다. 반면 계좌 입금을 선택하면 수수료 6천원이 차감돼 9만 4000원이 입금된다.다만 번개머니로 추가 혜택받은 지급분은 인출 시에 소멸된다. 번개장터 내에서만 사용 가능하다는 것이다.번개장터는 이번 개편에 대해 “거래 안전성 강화와 서비스 품질 향상을 위해 수수료를 조정할 예정”이라며 “거래 편의성과 판매자 혜택 강화를 위해 새로운 입금·결제 수단 번개머니 서비스를 출시했다”고 밝혔다.판매 수수료 인상 소식에 한 온라인 커뮤니티에서는 “이러면 구매자도 손해다. 판매자가 수수료 인상에 맞춰 가격을 올려 팔지 않겠냐”, “수수료 인상 때문에 기본 가격이 전반적으로 상승할 것이다”라는 등의 의견이 나왔다.한편 중고 거래 플랫폼 당근마켓과 중고나라도 수수료 수취 방식은 차이 나지만, 구매자에게 수수료를 물리고 있다.당근마켓은 안심결제로 거래할 시 거래금액의 3.3%를 수수료로 가져간다. 중고나라의 안심결제는 거래 금액의 3.5%를 수수료로 부과한다. 다만 2만원 이하는 수수료가 없다.최종범 인턴기자