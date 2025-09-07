국내 챗GPT 이용자, 1년 새 5배 폭증…“50세 이상도 5명 중 1명꼴”

오픈AI(OpenAI)의 생성형 인공지능(AI) 챗GPT(ChatGPT). 언스플래쉬

챗GPT(ChatGPT) 애플리케이션 월간 사용자(MAU) 추이. 와이즈앱·리테일 제공

챗GPT(ChatGPT) 애플리케이션 월간 사용자(MAU) 성별·연령대별 분포. 와이즈앱·리테일 제공

미국 오픈AI(OpenAI)가 개발한 생성형 인공지능(AI) 모델 ‘챗GPT’(ChatGPT)의 국내 사용자 수가 2000만명을 돌파했다. 20~40대 젊은 사용자가 대부분을 차지한 가운데 50세 이상 사용자도 5명 중 1명꼴로 나타났다.데이터 분석 서비스 와이즈앱·리테일은 국내 안드로이드·iOS 스마트폰 사용자를 대상으로 한 표본 조사 결과를 지난 2일 발표했다.해당 조사에서 집계된 지난달 챗GPT 애플리케이션(앱) 월간 사용자 수(MAU)는 2031만명이었다. 지난해 8월(407만명)보다 약 5배 증가해 역대 최고치를 기록한 것이다.국내 스마트폰 사용자가 약 5120만명이라는 점을 고려하면, 전체 스마트폰 사용자 중 40%가량이 챗GPT를 쓴다는 뜻이다.연령대별로는 20대 사용자 비율이 24.2%로 최대였다. 그 뒤로 ▲40대 22.4% ▲30대 22.0% ▲50대 12.6% ▲20세 미만 13.6% ▲60세 이상 5.2% 등의 분포를 보였다.전체 사용자의 약 70%가 20대부터 40대까지의 젊은 층으로 나타난 가운데, 50세 이상 사용자도 17.8%로 적지 않게 집계된 것이다. 이용자의 성별 비율은 남성과 여성이 각각 50.1%, 49.9%로 비슷했다.챗GPT는 국내외 이용자가 가장 자주 사용하는 AI 챗봇으로 정평이 나 있다.지난 6월 와이즈앱·리테일이 국내에서 서비스되는 AI 챗봇 앱 현황을 조사했더니, 챗GPT MAU는 1844만명으로 전체 1위였다. 2위 제타(304만명)보다 6배나 많은 수치다. 월간 사용 시간은 4254만 시간으로 제타(5248만 시간)에 이은 2위였다.와이즈앱·리테일은 이번 조사 결과에 대해 “챗GPT 앱은 국내 시장에서 가파른 성장세를 이어가고 있다”며 “이는 AI 앱 시장의 성장과 함께 대중적 활용성이 높아지고 있음을 의미한다”고 설명했다.정회하 인턴기자