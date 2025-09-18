logo
“이런 지원금이 있었다고?”…앱에서 대화 몇번이면 ‘정부 지원금’ 찾아준다

최종범 인턴기자
입력 2025 09 18 14:28 수정 2025 09 18 14:28
카카오뱅크의 ‘정부지원금 찾기’ 서비스에서 제공되는 챗봇(왼쪽)과 개인별 맞춤 정부지원금이 정리된 모습(오른쪽). 카카오뱅크 제공
카카오뱅크의 ‘정부지원금 찾기’ 서비스에서 제공되는 챗봇(왼쪽)과 개인별 맞춤 정부지원금이 정리된 모습(오른쪽). 카카오뱅크 제공


카카오뱅크 앱을 이용해 정부로부터 받을 수 있는 지원금 혜택을 간편하게 찾아볼 수 있다.

카카오뱅크는 정부지원금 혜택을 놓치지 않도록 관리해주는 ‘정부지원금 찾기’ 서비스를 출시한다고 18일 밝혔다.

정부지원금 찾기란 고객 정보를 바탕으로 맞춤형 정부지원금을 추천해주고, 신청 방법과 정보를 카카오뱅크 앱을 통해 한 번에 조회할 수 있게 지원하는 서비스다.

앱에서 ‘나에게 딱 맞는 정부지원금 찾기’ 항목을 선택해 직업, 주소, 가구원 수, 소득 등 다양한 기초 정보를 입력하면 개인별 맞춤 정부지원금 정보를 받아볼 수 있다. 예를 들어 가구원 수가 4인이고, 월 소득이 1280만원 이하인 경우 ‘2차 민생회복 소비쿠폰’ 지원 대상임을 안내받는 형태다.

카카오뱅크 제공
카카오뱅크 제공


정보를 등록하는 과정도 간편하다. 챗봇과 대화하듯 기초 정보를 등록할 수 있으며, 복잡한 서류 확인이 필요한 경우 스크래핑(국세청 홈택스 등의 기관에서 고객 정보를 불러오는 프로세스)을 활용해 필요한 정보 수집을 도와준다.

특히 K-패스, 민생회복 소비쿠폰, 보금자리론, 개인사업자 보증서 대출 이자지원 등 카카오뱅크에서 제공하는 서비스와 연계된 정부지원금은 앱에서 바로 신청할 수 있다.

정부지원금이 맞춤형으로 추천되면 그 중 관심있는 혜택을 골라 최대 20개까지 ‘내 관심 지원금’으로 설정 가능하다. 이후 해당 정부지원금의 신청 마감일이 임박하면 알림 서비스를 받을 수 있다.

정부지원금 찾기 서비스는 개인 고객뿐만 아니라 개인사업자를 위한 정부지원금 정보도 폭넓게 제공한다. 개인사업자 고객은 업종, 규모, 사업장 소재지 등에 따라 정부 및 공공기관의 지원금을 추천받을 수 있다.

최종범 인턴기자
