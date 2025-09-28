‘업데이트 논란’ 카카오톡이 욕심낸 ‘체류시간’…1위는 바로 ‘이 앱’

개편된 카카오톡. 카카오톡 홈페이지

카카오톡이 이용자들의 앱 체류 시간을 늘리기 위해 업데이트를 단행한 가운데 국내에서 1인당 사용 시간이 가장 긴 소셜미디어(SNS)는 ‘틱톡 라이트’인 것으로 조사됐다.데이터 분석 업체 와이즈앱·리테일은 카카오톡, 인스타그램 등 주요 SNS 앱의 8월 활성 사용자 수(MAU)와 1인당 평균 사용 시간을 조사해 지난 24일 발표했다.표본 조사 결과 8월 한 달간 한국인이 가장 많이 사용한 SNS 앱은 카카오톡으로 MAU 4819만명을 기록했다.뒤이어 인스타그램(2741만명), 밴드(1708만명), 네이버 카페(930만명), 틱톡(832만명), 엑스(749만명), 페이스북(727만명), 핀터레스트(683만명), 디스코드(654만명), 스레드(630만명), 틱톡 라이트(530만명), 텔레그램(432만명), 에브리타임(428만명), 네이버 블로그(421만명) 순이었다.사용자들이 가장 오래 체류한 앱은 틱톡 라이트로 1인당 월평균 18시간 57분 이용한 것으로 나타났다. 2위는 인스타그램(18시간 1분)이었으며 틱톡(17시간 41분), 엑스(14시간 58분) 등이 뒤를 이었다.1위를 차지한 틱톡 라이트는 틱톡의 경량화 버전으로 앱에 접속하거나 영상을 시청하면 현금화할 수 있는 포인트를 주는 보상 정책으로 화제를 모았다.지난 23일 업데이트를 진행한 카카오톡은 1인당 월평균 체류 시간 11시간 25분으로 5위에 머물렀다. 카카오톡 사용자들의 월평균 체류 시간은 2021년도부터 계속해서 하락했으며 카카오톡 이용자의 하루평균 체류 시간은 22분 수준으로 타 플랫폼 대비 현저히 낮다.이에 카카오톡은 이용자의 체류 시간을 20% 이상 늘리겠다는 목표를 세우고 온디바이스 인공지능(AI) 탑재, 숏폼 영상 생성 기능 도입 등 대대적인 개편을 선보였다.그러나 이용자들 사이에서는 불만이 속출했다. SNS와 온라인 커뮤니티에는 불편함을 호소하는 의견이 쏟아지고 있다.누리꾼들은 “메신저 앱에 쓸데없는 기능이 너무 많이 생겼다”, “거래처 직원들한테까지 사생활 공개되는 거 싫다”, “제발 업데이트 전으로 되돌려라”, “역대 최악의 업데이트” 등의 반응을 보였다.부정적인 평가가 이어지면서 카카오 주가는 지난 26일 장중 한때 4% 이상 하락하기도 했다. 카카오 관계자는 “이용자의 피드백을 경청하고 이를 반영해 기능을 개선할 예정이다”라고 밝혔다.유승하 인턴기자