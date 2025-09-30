“당장 노트북 확인하세요”…윈도우10 지원 종료, 해킹 위험 경고

마이크로소프트의 구형 운영체제 윈도우 10에 대한 공식 지원이 중단된다. 마이크로소프트 홈페이지

윈도우 11 기본 배경화면. 마이크로소프트 홈페이지

마이크로소프트(MS)의 구형 운영체제(OS)인 윈도우 10에 대한 업데이트 지원이 다음 달 중단되는 가운데 해킹에 노출될 가능성이 커져 주의가 요구된다.마이크로소프트는 오는 10월 14일부터 윈도우 10에 대한 공식 기술 지원이 종료돼 정기 보안 업데이트가 제공되지 않는다고 30일 밝혔다.보안 업데이트가 중단되면 악성 소프트웨어나 바이러스 등 사이버 위협에 노출될 가능성이 커진다는 게 마이크로소프트의 설명이다.또 기능 업데이트가 중단되면서 일부 서비스가 종료되거나 제한될 수 있다.다만 윈도우 10을 사용하는 컴퓨터에서도 워드, 엑셀, 파워포인트 등 마이크로소프트 365 앱은 2028년 10월 10일까지 보안 업데이트, 2026년 8월까지 기능 업데이트가 제공된다.마이크로소프트는 윈도우 11의 최소 사양을 만족하면서 윈도우 10이 설치된 기기를 대상으로 무료 업그레이드를 진행하고 있다.당장 윈도우 11로 업그레이드하기 어려운 사용자들을 위한 프로그램도 운영한다. 윈도우 10 확장 보안 업데이트 프로그램은 윈도우 10 공식 지원 종료 이후에도 기존 PC의 보안을 일정 기간 유지해준다.사용자는 윈도우 10 PC를 해당 프로그램에 등록해 최대 1년간 매월 보안 업데이트를 받을 수 있으며 이용료는 1년에 3만7900원이다.마이크로소프트에 따르면 윈도우 11에는 TPM(Trusted Platform Module·비밀번호와 인증서 등을 저장하는 보안 전용 칩) 2.0, 가상화 기반 보안, 스마트 앱 컨트롤 등 고급 보안 기능이 탑재됐다.또 윈도우 11 기반 PC는 윈도우 10 기반 PC보다 최대 2.3배 빠르다.사용자 경험(UX) 측면에서도 스냅 레이아웃을 이용해 다양한 방식으로 화면을 정리할 수 있으며, 멀티 데스크톱 등 향상된 멀티태스킹 기능을 제공한다.유승하 인턴기자