“이거 모르고 샀다간 큰일”…중고차 시장에 쏟아진 ‘중대결함’ 차량 2만대, 차종 보니

자동차 화재 관련 이미지. 언스플래쉬

인공지능(AI) 생성 이미지

국토부 ‘자동차리콜센터’ 홈페이지 캡처

화재 우려나 에어백·안전벨트 결함 등 안전상 중대 결함으로 리콜 대상이 된 차량 가운데 현재 중고차 매물로 등록된 차량이 2만3000여대에 달하는 것으로 드러났다.지난 13일 국회 국토교통위원회 소속 국민의힘 윤재옥 의원이 국토교통부로부터 제출받은 자료에 따르면 2022년부터 올해 6월까지 리콜 미이행 차량은 총 220만5545대에 달하며 이 가운데 6만2382대가 중고차 매물로 등록됐다.중고차 매물로 등록된 차량 중 화제 우려와 관련한 리콜 명령을 이행하지 않은 차량은 1만4901대로 집계됐다. 이 가운데 1741대는 2018년부터 수십건의 연쇄 화재 사고가 발생해 대규모 리콜이 실시된 BMW 차량으로 파악됐다.에어백과 안전벨트 결함에 관한 리콜 명령을 미이행한 차량 8144대도 중고차 매물로 나왔다.특히 이 중 3515대는 이른바 ‘살인 에어백’으로 불리는 일본 자동차 부품업체 다카타의 ‘금속 파편 에어백’이 장착된 것으로 파악됐다.전 세계에서 400여명 이상의 사상자를 낳은 다카타의 에어백은 ▲제너럴모터스(GM) ▲포드 ▲메르세데스-벤츠 ▲BMW ▲폭스바겐 ▲테슬라 ▲토요타 등 글로벌 완성차 기업 차량에 탑재됐다.이 같은 리콜 미이행 중고차 매물 규모는 현재 매물로 등록된 차량만 집계한 수치로, 이미 거래가 완료된 차량까지 포함할 경우 규모가 훨씬 클 것으로 보인다.윤 의원은 “리콜 미이행 차량이 제한 없이 버젓이 거래되는 현실을 방치해서는 안 된다”며 “국민 생명과 직결된 결함 차량은 신속히 조치하고 중고차 시장에서도 리콜 사실을 명확히 고지하도록 제도를 보완할 필요가 있다”라고 밝혔다.지난해 6월부터 시행된 자동차관리법 개정안에 따라 중고차 매매 시 판매자는 구매자에게 리콜 관련 정보가 기재된 성능·상태 점검 기록부를 알려야 한다.구매자는 국토부 ‘자동차리콜센터’에 차량번호나 차대번호를 입력해 리콜 이력을 직접 확인할 수 있다.유승하 인턴기자