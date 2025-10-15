logo
“이거 모르고 샀다간 큰일”…중고차 시장에 쏟아진 ‘중대결함’ 차량 2만대, 차종 보니

유승하 인턴기자
입력 2025 10 15 11:27 수정 2025 10 15 11:27
자동차 화재 관련 이미지. 언스플래쉬
자동차 화재 관련 이미지. 언스플래쉬


화재 우려나 에어백·안전벨트 결함 등 안전상 중대 결함으로 리콜 대상이 된 차량 가운데 현재 중고차 매물로 등록된 차량이 2만3000여대에 달하는 것으로 드러났다.

지난 13일 국회 국토교통위원회 소속 국민의힘 윤재옥 의원이 국토교통부로부터 제출받은 자료에 따르면 2022년부터 올해 6월까지 리콜 미이행 차량은 총 220만5545대에 달하며 이 가운데 6만2382대가 중고차 매물로 등록됐다.

중고차 매물로 등록된 차량 중 화제 우려와 관련한 리콜 명령을 이행하지 않은 차량은 1만4901대로 집계됐다. 이 가운데 1741대는 2018년부터 수십건의 연쇄 화재 사고가 발생해 대규모 리콜이 실시된 BMW 차량으로 파악됐다.

인공지능(AI) 생성 이미지
인공지능(AI) 생성 이미지


에어백과 안전벨트 결함에 관한 리콜 명령을 미이행한 차량 8144대도 중고차 매물로 나왔다.

특히 이 중 3515대는 이른바 ‘살인 에어백’으로 불리는 일본 자동차 부품업체 다카타의 ‘금속 파편 에어백’이 장착된 것으로 파악됐다.

전 세계에서 400여명 이상의 사상자를 낳은 다카타의 에어백은 ▲제너럴모터스(GM) ▲포드 ▲메르세데스-벤츠 ▲BMW ▲폭스바겐 ▲테슬라 ▲토요타 등 글로벌 완성차 기업 차량에 탑재됐다.

이 같은 리콜 미이행 중고차 매물 규모는 현재 매물로 등록된 차량만 집계한 수치로, 이미 거래가 완료된 차량까지 포함할 경우 규모가 훨씬 클 것으로 보인다.

국토부 ‘자동차리콜센터’ 홈페이지 캡처
국토부 ‘자동차리콜센터’ 홈페이지 캡처


윤 의원은 “리콜 미이행 차량이 제한 없이 버젓이 거래되는 현실을 방치해서는 안 된다”며 “국민 생명과 직결된 결함 차량은 신속히 조치하고 중고차 시장에서도 리콜 사실을 명확히 고지하도록 제도를 보완할 필요가 있다”라고 밝혔다.

지난해 6월부터 시행된 자동차관리법 개정안에 따라 중고차 매매 시 판매자는 구매자에게 리콜 관련 정보가 기재된 성능·상태 점검 기록부를 알려야 한다.

구매자는 국토부 ‘자동차리콜센터’에 차량번호나 차대번호를 입력해 리콜 이력을 직접 확인할 수 있다.

