“새 옷 살 바에 중고로”…가성비 소비 열풍 속, ‘이곳’까지 중고 시장 합류했다

의류 자료 사진. 펙셀스

무신사는 중고 패션 거래 서비스 ‘무신사 유즈드’(MUSINSA USED)를 론칭할 예정이다. 무신사 제공

2025년 세계 환경의 날 행사 내 롯데백화점 리얼스 부스의 모습. 롯데백화점 제공

고물가 시대 속 가성비 소비를 선호하는 흐름과 친환경 소비 트렌드가 맞물리며 중고 의류 시장 규모가 커지고 있는 가운데, 패션 플랫폼 무신사가 중고 패션 거래 서비스를 선보인다.최근 무신사는 타사 중고 제품도 가리지 않고 판매하는 중고 패션 거래 서비스 ‘무신사 유즈드’(MUSINSA USED)를 오는 3분기까지 론칭한다고 밝혔다.지난 2월 무신사는 관련 상표권을 출원하고, 3월에는 주주총회를 거쳐 사업목적 내에 ‘중고 상품 도소매업 및 판매 중개업’을 추가했다.무신사는 고객이 판매하고자 하는 상품을 수거백에 담으면 이를 회수해서 상품화하는 위탁 보관 판매 형식을 활용할 예정이다. 회수한 상품은 무신사가 오염 및 손상 여부를 살핀다.사용자들은 별도 앱 설치 없이 기존 무신사 앱을 이용해 패션 및 잡화 상품을 중고 거래할 수 있다.최근 유통·패션업계에선 잇달아 의류 중고 거래 시장에 뛰어들고 있다.지난달 롯데백화점과 현대백화점은 중고 의류를 수거해 매입한 뒤, 포인트로 보상해 주는 자체 중고 거래 서비스를 시작했다. 패션 플랫폼 에이블리도 중고 의류와 잡화를 전문으로 거래하는 유즈드관을 이달 중 도입할 예정이다.이런 움직임은 국내 중고 의류 시장 규모가 커지는 데 따른 것으로 보인다.업계에 따르면, 지난해 국내 중고 의류 시장 규모는 5조 6000억원대로 추산됐다. 국내 중고 의류 시장의 패션 시장 점유율은 2023년 18.1%에서 2027년 24.3%까지 오를 것으로 전망된다.실제 의류 중고 거래량도 증가하는 추세다. 중고 거래 플랫폼 번개장터에 따르면, 지난해 패션 카테고리 거래액은 전년 대비 53% 늘었다. 올해 1분기 기준으로 남녀 아우터 등록 건수도 전년 동기 대비 30% 이상 증가했다.최종범 인턴기자