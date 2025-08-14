“당장 다이소 가라”…SNS 구매 인증 줄짓기에 ‘품절 사태’ 터진 헤어템

다이소몰 스카이보틀 제품 구매창. 다이소몰 캡처

스카이보틀 다이소 전용 제품군. 스카이보틀 제공

다이소몰 스카이보틀 브랜드 제품 구매창. 주요 제품이 매진돼 ‘재입고 예정’인 것으로 나타난다. 다이소몰 캡처

바디케어 브랜드 ‘스카이보틀’이 균일가 생활용품점 다이소 납품용으로 출시한 헤어 케어 제품이 소셜미디어(SNS)상에서 인기다.14일 업계에 따르면 스카이보틀은 최근 전국 다이소 매장에 퍼퓸 헤어 케어 제품 6종을 출시했다. 노 워시 트리트먼트, 헤어 세럼, 실키 헤어스프레이 제품을 각각 2가지 향으로 구성했다.노 워시 트리트먼트 제품의 가격은 3000원, 헤어 세럼과 실키 헤어스프레이 제품은 5000원으로 책정됐다.스카이보틀은 온·오프라인상에서 바디워시·로션, 핸드크림, 헤어·바디미스트 등 제품을 판매해 왔다. 퍼퓸 핸드크림의 경우 누적 판매량 400만개를 기록하는 등 최근 성장세를 이어왔다고 스카이보틀 측은 전했다.이번 다이소 입점 제품들은 그간 스카이보틀이 판매하지 않던 카테고리로, 다이소 전용으로 새로 출시한 것이다.제품 출시 후 엑스(X) 등 SNS상에서는 구매 후기가 이어졌다.한 누리꾼은 신제품 6종 사진과 함께 “매대에 들어오자마자 쓸어왔다”라는 내용의 게시물을 올렸다. 해당 누리꾼은 “5000원 정도 가격에 이 정도 질이라면 안 살 이유가 없다”는 후기도 덧붙였다.또 다른 누리꾼도 “윤기 없고 푸석거리면 당장 다이소 가라”라며 “H&B 스토어를 왜 가나. 5000원에 이런 스프레이를 살 수 있는데”라고 호평을 냈다.반면 일부 제품을 사용해 본 결과 향의 지속력에 의구심이 생긴다고 한 후기도 있었다.14일 현재 스카이보틀 주요 신제품은 다이소의 온라인 쇼핑몰 ‘다이소몰’에서 매진돼 추후 재입고 예정인 것으로 나타난다.스카이보틀 관계자는 “이번에 다이소에서 처음 선보이는 헤어 케어 제품을 시작으로 향후 해외 시장에서도 감각적인 향으로 구성된 제품을 선보일 계획”이라고 말했다.정회하 인턴기자