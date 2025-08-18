‘불닭’ 열풍에 주가 150만원…‘더 매운 라면’으로 맞불 놓은 ‘이곳’

더핫 열라면. 오뚜기 제공

열라면. 오뚜기 제공

불닭볶음면. 삼양식품 제공

오뚜기가 기존 열라면보다 1.5배가량 더 매운 ‘더핫(THE HOT) 열라면’을 선보인다.18일 오뚜기는 ﻿국내산 영양고추를 넣어 강렬한 매운맛을 내는 ‘더핫 열라면’을 오는 27일 출시할 계획이라고 밝혔다.이번 신제품은 우리나라 대표 고추 주산지인 경북 영양군의 영양고추에 베트남하늘초, 캐롤라이나리퍼, 부트졸로키아, 하바네로 등 5가지 고추를 배합해 강렬한 매운맛이 특징이다.영양고추는 해발고도가 높고 청정한 자연환경에서 재배돼 색이 선명하며 적당한 매운맛과 당도를 지닌 고품질 고추로 꼽힌다.더핫 열라면은 출시 직후 전국 온오프라인 매장에서 구매할 수 있다.오뚜기는 ‘영양고추 HOT 페스티벌’에 참가하고 다양한 시식 행사를 진행해 매운맛 마니아층은 물론 젊은 소비자층까지 폭넓게 공략할 계획이다.더핫 열라면의 스코빌지수는 7500SHU로 기존 열라면(5013SHU)보다 약 1.5배 높다. 이는 역대 오뚜기 라면 중 가장 매운 수준이다.특히 삼양식품의 대표작 불닭볶음면(4404SHU)보다 매워 눈길을 끈다.자극적인 매운맛으로 국내뿐만 아니라 해외에서도 사랑받는 불닭볶음면은 삼양식품의 매출을 견인하고 있다.삼양식품은 올해 사상 처음으로 상반기 매출 1조원을 돌파했다. 특히 2분기 해외 매출은 지난해 같은 기간보다 33% 증가한 4402억원이다.불닭볶음면 인기에 힘입어 삼양식품 주가는 100만원을 넘기며 이른바 ‘황제주(주가가 100만원 이상인 종목)’ 반열에 올랐다.지난 10일 삼양식품은 종가 150만원을 기록했으며 시가총액은 10조6000억원으로 코스피 52위다.유승하 인턴기자