“몸매 부각은 그만”…제니도 빠진 ‘이 바지’ 열풍

블랙핑크 제니. 제니 인스타그램 캡처

파라슈트 팬츠. 룰루 레몬 제공

오랜 기간 운동복으로 사랑받아온 레깅스 대신 통 넓은 바지가 유행하고 있다.지난 18일(현지시간) 미국 월스트리트저널(WSJ)는 MZ세대를 중심으로 ‘빅 워크아웃 팬츠’라고 부르는 헐렁한 바지가 급부상하며 레깅스의 인기가 줄어들었다고 보도했다.실제로 레깅스 판매율은 최근 들어 감소하고 있다. 데이터 분석 업체 에디트(Edited)에 따르면 레깅스는 2022년 운동복 바지 매출의 46.9%를 차지했으나 올해는 38.7%로 줄어들었다.미국 뉴욕에서 요가 스튜디오를 운영하는 크리시 존스는 “레깅스 유행은 끝났다”며 “최근 수강생들 대부분 탱크톱에 헐렁한 바지 차림”이라고 말했다.레깅스의 자리를 대신한 것은 파라슈트 팬츠를 비롯한 헐렁한 바지다.파라슈트는 낙하산이라는 뜻으로 낙하산의 소재인 나일론이나 폴리에스터로 만들어져 파라슈트 팬츠라는 이름이 붙었다.전체적으로 통이 넓어 힙한 느낌을 주는 파라슈트 팬츠는 1990년대 래퍼들과 댄서들이 애용한 것으로 알려져 있다.최근에는 그룹 블랙핑크 제니를 비롯해 많은 유명인들이 파라슈트 팬츠를 착용해 화제를 모았다.이런 유행에 발맞춰 애슬레타, FP무브먼트, 조앤드잭스 등 패션 브랜드는 기능성을 강조한 헐렁한 운동복 바지를 출시하고 있다. 레깅스 유행을 이끌던 룰루 레몬과 알로 역시 헐렁한 하의를 선보였다.유승하 인턴기자