“라부부 신드롬 잇는다”…장원영도 소장한 ‘이것’ 품절 대란

그룹 아이브의 장원영이 소셜미디어를 통해 스컬판다 열쇠고리를 공유했다. 장원영 인스타그램 캡처

스컬판다 레이지 판다. 팝마트 제공

캐릭터 스컬판다. 팝마트 제공

중국 완구회사 팝마트의 대표 캐릭터 ‘라부부’가 선풍적인 인기를 끈 가운데, 팝마트의 또 다른 캐릭터 ‘스컬판다’가 새롭게 주목받고 있다.지난 22일 공개된 ‘스컬판다’ 레이지 판다 인형은 출시 직후 한국 온라인몰과 오프라인 매장에서 품절됐다. 온라인상에는 “스컬판다 사려고 오픈런했다”, “중국 사는 친구한테 부탁해야 한다”, “한국에서는 너무 빨리 품절돼서 직구했다” 등의 후기가 이어졌다.우주에서 비행하는 소녀 콘셉트인 스컬판다는 2019년 처음 출시됐으며, 몽환적인 디자인과 독특한 세계관으로 마니아층을 형성해왔다.최근 그룹 아이브의 장원영이 자신의 인스타그램을 통해 스컬판다 겨울교향곡 키링을 공유해 화제를 모으기도 했다.팝마트에 따르면 스컬판다를 비롯해 몰리, 크라이베이비, 디무 등 4가지 캐릭터는 올해 상반기 각각 10억위안(약 1900억원) 이상의 매출을 올렸다.라부부의 기록적인 성공에 이어 스컬판다까지 잇따라 히트 조짐을 보이면서 팝마트가 또 한 번 세계적인 ‘대란템’을 만들어낼지 주목된다.2019년 팝마트에서 출시된 라부부는 긴 귀에 큰 눈을 하고, 뾰족한 이가 9개 달려있다. 최근 그룹 블랙핑크의 리사와 가수 리한나, 두아 리파 등 유명인들이 애용하는 모습이 소셜미디어(SNS)를 통해 공유되면서 선풍적인 인기를 끌었다.한정판 라부부 인형은 중고 거래 사이트에서 1만585달러(약 1470만원)에 거래됐으며 모조품 판매가 성행하기도 했다.팝마트의 올 상반기 매출은 138억8000만위안(약 2조7000억원)으로 지난해 같은 기간 대비 204.4% 증가했다.특히 매출의 약 40%가 해외에서 발생했다. 아시아·태평양 지역 매출은 28억5000만위안(약 5548억원)으로 약 250% 늘었다. 미주 지역 매출은 지난해 같은 기간 대비 무려 1142% 상승한 22억6000만위안(약 4399억원)이었다.라부부가 속한 더몬스터 시리즈의 매출은 48억1000위안(약 9345억원)으로 전체 매출의 34.7%를 차지했다.유승하 인턴기자