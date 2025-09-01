다이소가 이제는 롯데월드도 쏜다…“1만원만 넘기면 바로 반값”

인공지능(AI) 생성 이미지. 로고 : 아성다이소·롯데월드 제공

아성다이소 제공

다이소몰 홈페이지 안내사항 갈무리

9월 한 달간 균일가 생활용품점 다이소에서 1만원어치 이상 상품을 구매하면 전국 롯데월드를 최대 50% 싸게 입장할 수 있다.1일 다이소 운영사인 아성다이소는 이날부터 오는 30일까지 롯데월드와 손잡고 프로모션 행사를 진행한다고 밝혔다.이 기간 온라인 다이소몰이나 오프라인 다이소 매장에서 상품가 기준 1만원 이상 결제한 소비자라면 전국 롯데월드를 50%까지 할인된 가격에 예매할 수 있는 ‘히든 링크’를 받는다. 단 혜택을 받으려면 엘포인트(L.POINT) 통합회원에 미리 가입해야 한다.행사 대상에 포함된 롯데월드는 ▲롯데월드 어드벤처(최대 42% 할인) ▲롯데월드 아쿠아리움(최대 40% 할인) ▲서울스카이(최대 32% 할인) ▲롯데월드 어드벤처 부산(최대 38% 할인) ▲롯데워터파크 김해(최대 50% 할인)다. 5곳 각각 1인당 4매까지 할인가 예매가 가능하다.온라인 다이소몰을 통해 행사에 참여한 소비자는 ‘주문완료’ 페이지, 또는 ‘마이페이지’의 ‘주문내역’ 창에서 히든링크를 찾아볼 수 있다.오프라인 다이소 매장을 이용한다면 사전에 다이소몰 애플리케이션(앱)에서 ‘전자영수증 발급받기’를 설정해야 한다. 매장 결제 이후 발급받은 전자영수증에 히든링크가 담겨 있다.히든링크를 통한 롯데월드 예매 기한은 다음 달 9일까지다. 그 밖의 자세한 안내 사항은 온라인 다이소몰 홈페이지나 다이소 매장에서 확인하면 된다.다이소 관계자는 “롯데월드와의 협업을 통해 쇼핑과 레저 활동을 모두 가성비 있게 즐기실 수 있도록 행사를 준비했다”고 말했다.정회하 인턴기자