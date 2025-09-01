‘진순 vs 진매’ 논쟁 끝…한정판이던 ‘이 맛’ 정식 출시

진라면 ‘약간 매운맛’이 정식 출시된다. 오뚜기 제공

진라면 ‘순한맛’과 ‘매운맛’ 사이에서 취향이 갈리며 치열한 토론이 벌어지던 ‘진순 vs 진매’ 논쟁에 새로운 해답을 제시할 신상품이 출시됐다.1일 오뚜기는 쿠팡 등 일부 온라인몰에서 한정 판매하던 진라면 ‘약간 매운맛’을 정식으로 출시한다고 밝혔다.지난 6월 한정판으로 선보인 진라면 ‘약간 매운맛’은 순한맛과 매운맛 사이에서 고민하던 소비자들에게 새로운 선택지를 제시해 큰 호응을 얻었다. 실제로 온라인 판매 채널에서는 ‘약간 매운맛’ 출시 이후 진라면 전체 판매량이 증가했다.특히 쿠팡에서는 ‘약간 매운맛’ 출시 직후인 6월 진라면 판매량이 전월 대비 약 20% 증가했다.오뚜기는 “한정된 채널에서만 판매되어 구매가 쉽지 않다”는 소비자들의 아쉬움과 지속 판매에 대한 기대감을 확인하고 ‘약간 매운맛’ 정식 출시를 결정했다.진라면 ‘약간 매운맛’은 국물 라면 성수기인 하반기를 앞두고 슈퍼마켓 등 다양한 유통 채널에서 판매될 예정이다.오뚜기는 ‘진라면 삼총사’를 앞세워 봉지라면 시장에서 브랜드 경쟁력을 강화하고, 다양한 맵기와 맛으로 신제품을 출시할 계획이다.오뚜기 관계자는 “앞으로도 소비자 취향을 세분화한 다양한 제품 개발과 유통망 확대를 통해 국물 라면 시장을 선도해 나갈 것”이라고 밝혔다.유승하 인턴기자