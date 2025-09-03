“영화 값 다 내면 손해”…6000원 할인권 188만장 풀린다

영화관 홈페이지와 앱을 마비시킬 정도로 화제를 모았던 영화 관람료 6000원 할인권이 다시 배포된다.문화체육관광부는 영화진흥위원회와 함께 오는 8일부터 영화 관람료 6000원 할인권 잔여분 약 188만장을 재배포한다고 3일 밝혔다.지난 7월 25일 배포한 영화 관람료 할인권 450만장 중 사용기한인 지난 2일까지 사용하지 않은 잔여분을 다시 배포하는 것이다.할인권은 오는 8일 오전 10시부터 CGV, 롯데시네마, 메가박스, 시네큐 등 대형 멀티플렉스 영화관 홈페이지와 앱에서 사용할 수 있다. 또 독립·예술영화전용관, 작은 영화관, 실버영화관 등에서도 할인권을 제공할 예정이다.다만 2차 배포 때는 할인권 사용률을 높이기 위해 선착순 발급이 아닌 결제 시 선착순 사용 방식으로 변경된다.영화관별로 모든 온라인 회원 쿠폰 함에 할인권이 1인 2매씩 자동으로 지급되고, 결제 시 할인권을 사용하는 방식이다. 1차 배포 시기에 할인권을 사용했더라도 2차 배포 때 다시 할인권을 받는다.각 영화관이 보유한 수량이 소진되면 할인은 종료되고 미사용 할인권도 자동으로 소멸한다.1차 배포 기간인 7월 25일부터 9월 2일까지 영화 상영관을 찾은 관객 수는 하루평균 약 43만5000명으로, 2025년 1월 1일부터 7월 24일까지의 하루평균 관객 수 대비 약 1.8배 증가한 것으로 나타났다.문체부 관계자는 “할인권이 영화에 대한 국민의 관심을 높이는 데 기여했다”라고 말했다.유승하 인턴기자