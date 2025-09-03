“3만원짜리보다 낫다”…다이소 ‘5천원템’에 바리스타도 충격

다이소의 메탈 이중망 드리퍼로 커피를 추출하고 있다. 유튜브 채널 안스타 영상 갈무리

커피 브랜드 ‘언스페셜티’(unspecialty)의 공동 창업자 겸 유튜버 안스타(안치훈·35)가 균일가 생활용품점 다이소에서 판매하는 커피 드리퍼를 시험해 보고 감탄했다.최근 안스타의 유튜브 채널에는 ‘다이소에서 파는 5000원 드리퍼는 과연 쓸 만할까?’라는 제목의 영상이 올라왔다.약 11분 분량의 이 영상에서 안스타는 ▲일본의 한 커피용품 제조사의 메탈 드리퍼 ▲동사의 유리 드리퍼 ▲다이소의 메탈 이중망 드리퍼를 서로 비교했다. 유리 드리퍼는 종이 필터를 끼워 커피를 추출해야 하지만, 메탈 드리퍼는 종이 필터 없이 곧바로 커피를 내릴 수 있다.이번 테스트에 쓰인 일본 제조사 메탈 드리퍼의 가격은 약 3만원, 다이소 메탈 드리퍼는 5000원이었다.안스타는 핸드드립에 적합한 정도의 분쇄도인 0.97㎜ 굵기로 원두를 갈고, 각각의 드리퍼에 가루를 10g씩 넣어 커피를 추출했다. 커피 1잔(약 150g)을 추출하는 데 걸리는 시간은 다이소 메탈 드리퍼(1분 56초), 일본 제조사 유리 드리퍼(2분 10초), 일본 제조사 메탈 드리퍼(3분 10초) 순으로 짧았다.이어진 블라인드 테스트에서 안스타는 자신이 추출한 커피를 차례대로 맛봤다. 제작진이 무작위로 커피잔을 배열해 안스타는 각각의 커피가 어떤 드리퍼로 추출한 것인지 알 수 없었다.시음을 마친 안스타는 자신이 가장 맛있다고 생각한 커피를 가리키며 “페루 커피가 가지고 있는 향미를 잘 표현한다”고 평가했다. 2위로 꼽은 커피에 대해서는 “전반적으로 괜찮은데 선명함이 좀 덜하다”고 했고, 마지막 3위 커피를 두고는 “맛이 굉장히 가려진 느낌”이라고 말했다.안스타는 자신이 1위로 꼽은 커피가 일본 제조사 유리 드리퍼 추출 커피일 것으로 추측했다. 이어 2위는 다이소 메탈 드리퍼, 3위는 일본 제조사 메탈 드리퍼일 것으로 내다봤다.그러나 안스타의 추측은 완전히 엇나갔다. 안스타가 1위로 꼽은 건 다이소 메탈 드리퍼로 추출한 커피였다. 2위는 일본 제조사의 유리 드리퍼였고, 이 회사 메탈 드리퍼는 3위였다. 블라인드 테스트 정답을 보고 자기 생각이 틀린 걸 확인한 안스타는 “다이소 미친 것 아니냐. 미쳤다”라며 웃었다.커피가 10분간 식은 뒤 다시 시음한 안스타는 다이소 메탈 드리퍼 커피를 두고 “미분(微粉)도 잘 안 보인다. 아주 미세한 미분감에서 비롯된 단맛이 있고, 텁텁하지도 않다”고 재차 평가했다. 특히 커피가 뜨거웠을 때는 다이소 드리퍼 커피가 압도적으로 맛있었다고 강조했다.반면 일본 제조사의 메탈 드리퍼에 대해서는 “추출된 커피에 미분이 눈에 띌 정도로 많았다. 깔끔하지 않고 질감도 아쉬웠다”고 했다.안스타는 다이소 메탈 드리퍼에 대한 최종 평으로 “생각보다 괜찮았다. 드리퍼를 싸게 사서 필터도 없이 커피를 내려 마시고 싶은 ‘커피 초보’라면 사용하셔도 손색이 없을 것 같다”라고 말했다. 다만 “많은 레시피가 유리 드리퍼에 맞춰져 있는 만큼 유리 드리퍼를 하나 정도는 갖춰 놓길 권한다”고도 했다.영상을 본 누리꾼들은 “레전드 사건 발생” “내일 다이소 간다” “밀크브루(우유로 추출) 할 때도 좋다” 등의 반응을 보였다. 반면 “맛은 좋지만 다이소 드리퍼는 이중망 틈에 미분이 낀다” “설거지가 귀찮다는 단점이 있다” 등의 지적도 있었다.정회하 인턴기자