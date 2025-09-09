“논알콜 파는 식당 많아지기를” 보아의 바람…현실은 ‘이런 이유’

가수 보아 인스타그램·엑스(X) 갈무리

논알코올 맥주 자료 사진. 언스플래쉬

맥주 자료 사진. 언스플래쉬

가수 보아가 국내 음식점에서 논(non)알코올 맥주를 즐길 수 있게 되면 좋겠다고 밝혔다.지난 8일 보아는 자신의 인스타그램에 “우리나라에도 논알코올 판매하는 식당이 많아지기를”이라는 내용의 짧은 게시물을 올렸다. 함께 게재된 사진이나 상황 설명은 따로 없었다.보아가 ‘논알코올’로 지칭한 음료는 시중에서 유통되는 무(無)알코올·비(非)알코올 맥주를 가리킨다.무알코올 맥주는 물에 탄산과 맥아 진액 등을 넣어 맥주의 향미를 느낄 수 있도록 만든 음료로 알코올이 전혀 들어있지 않다. 하지만 술을 표방한 음료이니만큼 성인용 제품으로 표시된다.비알코올 맥주의 경우 이미 완성된 맥주에서 알코올을 제거한 것인데, 극소량이지만 알코올이 남아 있다는 특징이 있다. 다만 알코올 도수는 0에 수렴한다.지난해까지는 음식점에서 논알코올 맥주를 만나볼 수 없었다.국내 주세법이 정의하는 ‘주류’란 ▲주정(酒精·희석해 마시는 에틸알코올) ▲알코올 도수 1도 이상의 음료 등이다. 알코올 도수가 채 1도도 되지 않는 무알코올·비알코올 맥주는 여기에 포함되지 않는다. 관련 규정에 따라 ‘주류’만을 취급해야 하는 주류도매상은 논알코올 맥주를 식당에 유통하지 못했다.이러한 규제는 지난해 5월 주류면허등에관한법률(주류면허법) 시행령 개정으로 완화됐다. 이에 따라 현재는 주류도매상이 논알코올 맥주도 식당에 납품할 수 있다.그런데도 정작 소비자는 식당에서 논알코올 맥주를 보기 쉽지 않다. 주류가 아니라서 주세 등 제반 비용을 붙일 수 없다는 점도 문제의 원인으로 지목되지만, 가장 큰 이유는 수요의 불확실성이다.논알코올 맥주는 일반 주류보다 회전율이 낮고 식당에서의 수요도 아직은 불확실하다. 식당 주인 입장에서는 한정된 냉장고 공간에 논알코올 맥주를 들여놓기 쉽지 않다. 논알코올 맥주보다는 마진을 붙이기 쉬운 주류를 파는 게 이득이라는 목소리도 있다.물론 최근 들어 논알코올 맥주에 대한 소비자 관심은 높아지고 있다. 시장조사기업 유로모니터에 따르면 국내 논알코올 맥주 시장 규모는 2021년 415억원에서 2023년 644억원까지 커졌다. 2년새 55.2%의 성장률을 보인 것인데, 2027년까지는 900억원대 규모까지 시장이 확대될 것이라는 전망도 있다.일각에서는 논알코올 맥주 수요 증가에 따라 가까운 미래에는 식당에서도 쉽게 논알코올 맥주를 즐길 수 있게 되지 않겠냐는 추측도 나온다.정회하 인턴기자