“샤인머스캣은 너무 흔해”…부자들이 명절 선물로 고른 ‘이것’ 정체

로얄바인. 알프스농원 제공

추석이 한 달도 채 남지 않은 가운데 신품종 포도 ‘로얄바인’이 명절 선물로 주목받고 있다.신세계백화점은 오는 16일부터 전국 13개 점포에서 추석 선물 특판 매장을 열고 다양한 선물 세트를 판매한다고 14일 밝혔다.특판 매장에서는 대표 선물 세트 라인인 ‘5-STAR(스타)’의 한우, 자연산 왕전복, 명품 재래굴비 등을 선보인다.신세계백화점은 청과 선물 세트로 오동나무를 활용한 ‘컨시어지 과일 기프트’와 과일바구니를 활용한 ‘컨시어지 바구니 스페셜’을 처음 출시했다.이 가운데 ‘컨시어지 바구니 스페셜’에는 신품종 포도인 ‘로얄바인’이 포함돼 눈길을 끈다.로얄바인은 일본 시무라 포도 연구소에서 샤인머스캣과 윙크 품종을 교배해 개발한 포도다. 당도는 평균 22브릭스, 최고 30브릭스로 콜라가 10브릭스, 샤인머스캣이 18브릭스인 것과 비교하면 당도가 높은 편이다.또 로얄바인은 ‘클럽 재배’ 방식으로 관리된다. 로얄바인을 일본에서 국내로 들여온 육종 농가 알프스농원과 계약된 회원 농가만 로얄바인을 생산할 수 있다.국내 포도 농가 중 일부만 재배할 수 있도록 제한해 품질을 보장하고 공급 과잉을 막아 희소성을 유지하는 것이다.이는 샤인머스캣의 공급 과잉 사태를 답습하지 않기 위해서다.한때 ‘포도계의 에르메스’로 불렸던 샤인머스캣은 전국 포도 농가의 46%가량이 재배에 뛰어들며 공급 과잉 문제에 직면했다.한국농수산식품유통공사 농산물유통정보에 따르면 지난 1일 기준 샤인머스캣(2kg)의 소매가격은 2만1049원으로 평년가(3만5734원) 대비 무려 41.1% 하락했다.로얄바인은 판매처도 제한적이다. 이달까지는 신세계백화점에서만 판매되며, 오는 10월부터 백화점 3사와 특급 호텔로 유통망을 확대할 예정이다.유승하 인턴기자