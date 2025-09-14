“우린 다이소 안 가도 돼요”…먹거리·생필품 ‘4개 천원’에 파는 이곳

3일 오전 성남시 가천대학교 대학생 천원매점에서 김동연 경기도지사(오른쪽 두 번째)가 일일점원이 되어 학생들에게 천원매점 꾸러미를 판매하고 있다.

경기도가 관내 대학 2곳에 이달 설치한 학생 전용 ‘천원매점’이 호응을 얻고 있다.14일 경기도에 따르면 지난 3일 개점한 ‘대학생 천원매점’(천원매점)은 영업 초기 순조로운 출발을 보였다.천원매점은 고물가로 늘어난 대학생 생활비 부담을 경감하기 위해 먹거리와 생필품 등을 시중가보다 90% 이상 싸게 파는 매점이다.학생들의 선호도 조사를 거쳐 즉석밥, 참치캔, 컵라면 등 먹거리와 샴푸, 클렌징폼 등 생필품 약 30가지를 취급한다. 재학생 인증을 거치면 모든 상품을 4개씩 꾸러미로 묶어 1000원에 판매한다.도는 우선 평택대와 성남 가천대에 천원매점을 설치해 각 대학 총학생회에 운영을 맡겼다. 평택대는 매주 화·수·목요일, 가천대는 매주 화·목요일에 문을 연다.특히 가천대는 대학 축제 등 총학생회 일정으로 3일과 4일 이틀만 문을 열었는데 600~650명가량이 이용했다. 애초 총학생회가 예상한 인원보다 3~4배가량 많다.평택대는 3일 109명이 이용했다가 점차 방문객이 늘어 10일에는 하루 이용 인원이 180명에 달했다. 예상 인원과 비슷한 수준이다.두 대학 천원매점은 NH농협은행 경기본부의 기부금을 재원 3억원을 기반으로 설치됐다. 현 추세가 이어진다면 설치 당시 계획대로 연말쯤에는 3억원이 소진된다는 게 도의 전망이다. 이에 도는 NH농협은행 경기본부와 추가 기부 관련 협의를 이어가고 있다고 밝혔다.도 관계자는 “두 대학 총학생회에 따르면 천원매점 호응도가 굉장히 높은 것으로 보인다”며 “도내 다른 대학들의 천원매점 운영 문의도 이어지는 만큼, NH농협은행 외 다른 기부처도 계속해서 물색 중”이라고 말했다.정회하 인턴기자