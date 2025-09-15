‘컵빙수 대란’ 재현되나…출시 11일 만에 60만개 팔린 ‘가성비 요아정’ 정체

메가MGC커피의 ‘요거젤라또 초코베리믹스’. 메가MGC커피 제공

메가MGC커피 제공

메가MGC커피가 출시한 디저트 신메뉴가 ‘가성비 요아정’이라는 별명을 얻으면서 불티나게 팔리고 있다.15일 메가MGC커피는 가을 시즌 신메뉴 ‘요거젤라또 초코베리믹스’를 출시한 지 11일 만에 60만 개를 판매했다고 밝혔다.이번 신메뉴는 요거트 젤라또에 3가지 베리류(블루베리·라즈베리·딸기)와 그래놀라, 초코 토핑 등을 더한 디저트다. 가격은 3900원이다.소셜미디어(SNS)를 비롯한 각종 온라인 커뮤니티에서는 “요아정과 흡사한 맛이다”, “가격이 저렴하다”, “가성비 요아정이다” 등의 긍정적 반응이 나오고 있다.요아정(요거트 아이스크림의 정석)은 배달 전문 아이스크림 프랜차이즈로, 요거트 아이스크림 위에 벌집꿀, 과자, 초코시럽, 과일 등을 토핑으로 올려 먹는 디저트를 판매한다. 기본 아이스크림 가격이 1인 4500원, 2인 8000원이고 여기에 각각 3000원대에 달하는 토핑을 얹으면 1만 5000원대~2만원대를 훌쩍 넘긴다.메가MGC커피가 이보다 저렴한 가격으로 요거트 아이스크림 디저트를 출시하자, 이를 두고 누리꾼들이 ‘가성비 요아정’이라는 별명을 붙이게 된 것이다.앞서 지난 4월 메가MGC커피는 ‘팥빙 시리즈’를 출시해 ‘컵빙수 대란’을 일으킨 바 있다. 1인용 컵빙수 콘셉트로 ‘팥빙 젤라또 파르페’, ‘망빙 파르페’ 등의 메뉴를 선보여 출시 한 달 만에 120만개를 판매하고, 누적 판매 900만개를 넘기는 기록을 세우기도 했다. 팥빙 시리즈는 지난 3일부로 판매가 종료됐다.메가MGC커피는 이번 신메뉴가 출시 11일 만에 60만개 넘게 판매되며, 팥빙 시리즈 출시 때보다 더 빠른 속도로 판매되고 있다고 설명했다. 이에 일부 매장에서는 품귀 현상까지 발생해 재고 대응에 나서고 있다고 전했다.메가MGC커피는 가을 시즌을 맞아 요거젤라또 초코베리믹스뿐만 아니라 여주 쌀을 활용한 음료와 디저트, 제철 사과 음료 등 다양한 신메뉴를 선보이기도 했다.최종범 인턴기자