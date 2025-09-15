“지난해 1kg 160만원까지 치솟은 ‘이것’”…영동 ‘최악 가뭄’에 또 가격 오르나

가뭄. 픽사베이

양양 송이. 양양군 제공

올여름 강원 동해안을 중심으로 이어진 최악 가뭄이 송이 작황에 영향을 주고 있다.15일 양양속초산림조합에 따르면 올해 양양 송이 첫 공판 일정은 아직 확정되지 않았다.양양 송이는 매년 9월 초 채취가 시작되고 일정 수준 이상의 채취량이 확보되면 추석을 전후한 9월 초·중순부터 약 한 달간 공판을 진행한다.하지만 올해는 영동지역 일대 가뭄과 늦더위 등의 영향으로 작황 부진이 발생하면서 공판 일정도 함께 연기되고 있다.지난해에도 예년보다 늦은 9월 20일에 첫 공판이 열렸으나, 올해는 이보다 더 늦어질 가능성이 있다. 다만 올해 추석은 10월 6일로 평소보다 늦어 추석 전 공판 개시는 가능할 것으로 보인다.추석 선물용으로 인기가 많은 양양 송이는 작황 부진이 이어질 경우 가격이 높게 형성될 가능성이 크다. 지난해에도 비슷한 이유로 공판에 어려움을 겪었는데, 당시 양양 송이 1등급은 kg당 공판가가 160만원까지 올라 역대 최고 가격을 기록하기도 했다.지역 상인 등에 따르면 현재 송이 채취량은 전무한 상황이다. 첫 공판은 빨라야 이달 말 열릴 것으로 예상된다.강원 고성지역도 양양과 비슷한 시기 출하를 시작하지만, 올해 첫 공판 날짜가 정해지지 않은 상황이다.양양속초산림조합 관계자는 “올여름 날씨 등의 영향으로 예년에 비해 송이 출하가 늦어지고 있다”며 “이번 주 채취량을 보고 첫 공판 일정을 정하겠다”고 밝혔다.최종범 인턴기자