“중고가 5배 폭등”…경찰까지 출동한 ‘영화 굿즈’ 오픈런, 대체 뭐길래

‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’ 한정판 굿즈인 일륜도 키링. 메가박스 제공

‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’ 한정판 굿즈인 일륜도 키링의 중고 거래 가격이 치솟고 있다. 중고나라 캡처

애니메이션 영화 ‘극장판 귀멸의 칼날:무한성편’이 국내 관객 수 400만명을 돌파한 가운데 한정판 굿즈 ‘일륜도 키링’이 품절 대란을 일으켰다.지난 12일 메가박스는 홈페이지를 통해 “오는 19일부터 ‘귀멸의 칼날: 무한성편’ 랜덤 일륜도 키링 2차 추가 판매를 진행한다”며 “고객 여러분의 성원에 힘입어 긴급히 마련했다”라고 밝혔다.그러면서 “판매 당일 현장 혼잡이 예상되니 방문 시 안전에 유의해 달라”고 덧붙였다.일륜도 키링은 작품 속 무기인 ‘일륜도’를 미니어처로 구현한 한정판 굿즈로, 메가박스에서만 구매할 수 있다.랜덤 10종으로 구성된 일륜도 키링은 지난달 출시 직후 전국 매장에서 오픈런 사태를 일으켰다.이에 메가박스는 지난 13일 1차 추가 판매를 진행했지만, 곧바로 품절됐다.한 누리꾼은 자신의 소셜미디어(SNS)에 일륜도 키링 추가 판매 날짜에 맞춰 오픈런을 했다며 “오전 7시였는데도 줄이 엄청나게 길었다”라고 밝혔다.이어 “앞쪽에서 ‘새벽 3시부터 기다렸는데 어디로 들어와서 먼저 줄을 섰냐’며 큰 소리가 났다. 결국 경찰이 왔는데 경찰까지 올 일인가 싶었다”고 덧붙였다.재판매 재고까지 빠르게 소진되면서 일륜도 키링의 중고 거래 가격은 치솟았다.정가 1만1900원인 일륜도 키링은 중고 거래 플랫폼에서 5만원대에 거래되고 있으며, 인기 디자인은 7만원대에 판매됐다. 일부 판매자는 키링 10종 풀세트를 50만원에 내놓기도 했다.한편 ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’은 국내 개봉 2일 만에 누적 관객 수 115만명을 기록했다. 이는 올해 개봉작 중 가장 빠른 속도다.또 개봉 18일 만에 누적 관객 수 400만명을 돌파하며, 영화 ‘너의 이름은(2017)’을 제치고 역대 일본 애니메이션 중 국내 흥행 순위 3위에 올랐다. 2위는 관객 490만명을 동원한 ‘더 퍼스트 슬램덩크(2023)’, 1위는 557만명을 기록한 ‘스즈메의 문단속(2023)’이다.‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’은 일본에서 누적 관객 수 1827만명을 달성하며 역대 박스오피스 4위에 오르기도 했다.유승하 인턴기자