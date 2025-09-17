“바삭 쫄깃 부들부들”…소비자원이 꼽은 ‘가장 맛있는 돈가스’ 정체는
입력 2025 09 17 10:44 수정 2025 09 17 10:44
시중에서 유통되는 냉동 돈가스 제품들의 맛과 영양을 비교한 평가 결과가 발표됐다.
공정거래위원회 산하 한국소비자원은 냉동 돈가스 제품 12종 영양성분, 맛, 안전성을 시험·평가한 결과를 16일 발표했다. 대상은 지난 2월 소비자 1500명을 대상으로 한 설문조사에서 선호도가 높았던 냉동 돈가스 제품 12종이다.
우선 영양성분 분석 결과 냉동 돈가스를 먹을 때는 탄수화물과 식이섬유를 보충해야 할 필요성이 제기됐다.
냉동 돈가스의 지방 함량은 등심 돈가스가 16~24g, 치즈돈가스가 18~25g이었다. 단백질 함량은 각각 11~16g, 15~21g 수준이었고, 열량은 등심 돈가스가 248~344㎉, 치즈돈가스가 286~365㎉였다. 지방과 단백질 함량, 열량 모두 치즈돈가스가 미세하게 더 많았다.
돈가스 1장(140g)에는 1인 영양성분 기준치 대비 지방이 41~65% 많았고, 단백질 함량도 27~53%가량 높았다. 반면 탄수화물 함량은 기준치보다 4~9% 낮았다. 이에 소비자원은 “밥과 샐러드 등을 함께 섭취하면 부족한 탄수화물과 식이섬유를 보충해 균형 잡힌 영양소 섭취가 가능하다”고 조언했다.
맛 평가는 등심 돈가스와 치즈돈가스를 나눠 각각 따로 진행했다.
소비자원은 만 19세 이상 소비자 패널 84명을 모집하고, 이들이 냉동 돈가스를 맛본 뒤 1~3점의 점수를 매기면 그 결과를 바탕으로 통계적 분석을 거쳤다. 방식은 블라인드 테스트(관능 평가)였다.
우선 등심 돈가스 8종은 ▲튀김옷의 바삭함 ▲고기의 부드러움 ▲고기의 두꺼움 ▲기름짐 등 4가지 기준에 따라 그 특성을 평가했다.
평가 기준 중 ‘기름짐’을 제외한 특성을 비교했더니, 롯데웰푸드의 ‘쉐푸드 등심통돈까스’가 유일하게 3개 항목 모두 만점(3점)을 받았다.
반면 아워홈의 ‘바로 바삭등심카츠’는 ‘고기의 부드러움’에서 2점을 획득하고 ‘튀김옷의 바삭함’, ‘고기의 두꺼움’에서 1점을 얻는 데 그쳐 가장 낮은 평가를 받았다.
치즈돈가스 4종의 평가 기준은 ▲고기의 식감 ▲치즈의 쫄깃함 ▲치즈의 양 ▲기름짐 등이었는데, 마찬가지로 ‘기름짐’ 항목 제외 후 비교했더니 풀무원식품의 ‘풀무원 블럭치즈돈까스’가 3개 항목에서 모두 만점을 따냈다.
CJ제일제당의 ‘고메 모짜렐라 돈카츠’는 고기의 식감에서 3점을 받았지만, 치즈의 쫄깃함과 양이 각각 1점씩 깎여 2위에 올랐다.
한편 냉동 돈가스 100g당 가격은 등심돈가스가 1976~3160원, 치즈돈가스가 1773~2852원으로 치즈돈가스가 조금 더 낮았다. 그러나 같은 유형의 제품이라 하더라도 가격은 1.6배까지 차이가 났다.
12종 중 가장 싼 등심 돈가스는 CJ제일제당의 ‘고메 통등심돈카츠’(100g당 1976원)였고, 최고가 제품은 롯데웰푸드의 ‘쉐푸드 등심통돈까스’(3160원)였다.
치즈돈가스 중에는 이마트의 ‘노브랜드 통등심치즈돈까스’가 100g당 1773원으로 가격이 가장 낮았고, 풀무원식품의 ‘풀무원 블럭치즈돈카츠’는 2852원으로 가장 비쌌다. 두 제품 유형 모두 가장 비싼 제품이 맛 평가에서 가장 우수한 성적을 거둔 셈이다.
안전성 평가에서는 별다른 문제점이 나오지 않았다.
조사 대상 제품 모두 중금속(납·카드뮴)과 미생물(장출혈성 대장균)이 검출되지 않았고, 고기의 신선도 확인을 위한 휘발성 염기질소 분석에서도 전 제품이 관련 기준을 통과한 것으로 나타났다.
휘발성 염기질소는 부패세균에 의해 고기의 단백질이 분해되어 생성되는 암모니아 등의 휘발성 아인으로, 고기의 신선도를 평가할 때 지표로 쓴다.
이번 평가 결과의 자세한 내용과 가격·품질 비교 정보는 공정위 ‘소비자24’ 홈페이지의 ‘상품비교정보’ 중 ‘일반비교정보’ 게시판에서 확인할 수 있다.
소비자원 관계자는 “앞으로도 소비자의 합리적인 소비생활을 지원하기 위해 다양한 냉동식품의 품질과 안전성 정보를 제공하겠다”고 밝혔다.
