“불닭볶음면보다 1.7배 더 맵다”…출시 3주만에 200만개 팔린 ‘이 라면’

오뚜기 더핫열라면 조리예. 오뚜기몰 갈무리

오뚜기 더핫 열라면 봉지면·용기면. 오뚜기 제공

오뚜기가 경북 영양의 특산품인 영양고추를 기반으로 만든 ‘더핫 열라면’이 출시 3주 만에 200만개 이상 팔렸다.17일 오뚜기에 따르면 ‘더핫 열라면’은 지난달 27일 출시 이후 누적 판매량 200만개를 돌파하는 등 큰 인기를 얻고 있다.‘더핫 열라면’은 오뚜기가 경북 영양군과 업무협약(MOU)을 체결하고 지역 특산물인 영양고추를 활용해 만든 제품이다. 매운맛을 나타내는 척도인 스코빌 지수는 7500 SHU 수준으로, 기존 ‘열라면’(5013 SHU)보다 약 1.5배 맵다. 매운맛 제품의 대명사인 삼양 ‘불닭볶음면’(4500 SHU)과 비교하면 더핫 열라면의 스코빌 지수가 1.7배 높다.오뚜기는 더핫 열라면의 선전이 별도의 TV 광고 없이 입소문만으로 달성한 성과라고 자평했다.이에 따라 오뚜기는 기존 봉지면에 이어 ‘더핫 열라면 용기면’도 새롭게 선보였다. 매운맛을 유지하면서도 간편함과 휴대성을 강화한 제품으로, 현재 전국 편의점에서 판매 중이다.기대 이상의 인기에 힘입어 오뚜기는 다양한 프로모션도 진행한다. 우선 다음 달 31일까지는 ‘더핫 열라면과 함께 HOT 영양으로 떠나자!’ 이벤트를 진행한다.제품을 구매해 끓여 먹는 모습을 촬영해 소셜미디어(SNS)로 인증하면 추첨을 통해 영양군 한옥 숙소 숙박권과 5만원 상당의 영양사랑상품권을 받을 수 있다.오뚜기는 최근 들어 서울에서 열린 ‘영양고추 H.O.T 페스티벌’ 참가, 지역상생 팝업스토어 운영 등 영양군과의 상생 활동도 활발히 진행하고 있다고 강조했다.오뚜기 관계자는 “더핫 열라면의 흥행은 뛰어난 제품력과 영양고추라는 지역 특산물이 만들어낸 시너지의 결과”라고 말했다.정회하 인턴기자