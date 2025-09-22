logo
“앉으려면 최소 20만원”…예약 대란 ‘스타벅스 특별 좌석’ 정체

유승하 인턴기자
입력 2025 09 22 13:25 수정 2025 09 22 13:25
오는 27일 열리는 ‘2025 서울세계불꽃축제’를 앞두고 스타벅스에서 선보인 불꽃놀이 관람 좌석이 예약 오픈과 동시에 품절됐다.

22일 스타벅스는 서울세계불꽃축제가 열리는 27일 여의도한강공원점 좌석을 예약제로 운영한다고 밝혔다. 좌석 예약은 이날 오전 9시부터 시작됐으며, 예약 시작 한 시간 만에 한강 전망 좌석은 물론 시야 제한석과 공원뷰 좌석까지 매진됐다.

예약자는 행사 당일 오후 7시부터 10시까지 최대 3시간 동안 좌석을 이용할 수 있고, 입장은 행사 시작 30분 전부터 차례대로 진행된다. 단, 사전에 예약했더라도 현장에서 최소 결제 금액을 결제하지 않으면 좌석 이용이 불가하다.

예약 좌석은 총 3가지로 나뉜다. 한강이 정면으로 보이는 ‘골든 뷰 존’ 2인 좌석은 예약 후 당일 현장에서 최소 20만원을 결제해야 앉을 수 있다.

일부 시야 제한이 있는 한강 전망 좌석에 앉으려면 최소 15만원을 결제해야 하고, 한강 반대편 여의도공원이 보이는 좌석은 스타벅스에서 최소 10만원을 써야 한다.

스타벅스는 불꽃축제 관람 좌석을 위한 가격대별 세트 메뉴를 공개하기도 했다. 20만원 세트는 별다방 라거 4잔 또는 음료 2잔에 블루베리 마블 치즈케이크, 스낵 꾸러미, 텀블러 2종 등이 제공된다.

한편 여의도 한강공원에서 열리는 ‘2025 서울세계불꽃축제’는 ‘Light Up Together(함께하는 빛, 하나가 되다)’라는 주제로 진행된다. 이탈리아, 캐나다, 한국 등 3개 팀이 참여하며 하이라이트인 불꽃 쇼는 오후 7시 20분부터 약 70분간 이어진다.

매년 100만명이 넘는 인파가 몰리면서 축제 당일에는 명당을 선점하기 위한 자리싸움이 치열하다.

실제로 불꽃축제 당일 한강뷰 호텔 객실은 평소보다 3배가량 높은 가격에 거래되고 있다. 불꽃축제 명당으로 알려진 A호텔의 한강뷰 스위트룸은 1300만원에 판매돼 화제를 모았다.

또 중고 플랫폼에는 축제 당일 한강변 아파트 베란다를 55만원에 공유한다는 글이 올라오기도 했다.

유승하 인턴기자
