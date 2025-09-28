“LA까지 안 가도 된다”…할리우드 스타들도 반한 ‘맛집’ 국내 상륙

미국 유명 핫도그 브랜드 ‘핑크 핫도그’가 한국 시장 진출을 공식화했다. 핑크 핫도그 인스타그램 캡처

핑크 핫도그 인스타그램 캡처

치폴레 인스타그램 캡처

파이브가이즈(Five guys), 치폴레(Chipotle) 등에 이어 미국 유명 핫도그 업체인 ‘핑크 핫도그(Pink’s Hot Dogs)’가 한국 시장 진출을 공식화했다.지난 24일 공정거래위원회에 따르면 핑크핫도그주식회사(PinkHotDogsInc)는 최근 ‘Pink’s Hot Dogs’ 상표의 가맹사업 등록을 마쳤다.핑크 핫도그는 1939년 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA)에서 시작된 유명 핫도그 브랜드다. 할리우드 스튜디오 근처에 자리해 오프라 윈프리, 톰 행크스, 브래드 피트 등 할리우드 스타들이 인정한 맛집으로 알려져 있다.우리나라에서는 배우 이서진, 그룹 레드벨벳의 조이 등이 방문하면서 유명해졌고 LA 관광 시 꼭 방문해야 하는 필수 코스로 자리 잡았다.핑크 핫도그의 국내 진출 소식이 전해지자 누리꾼들은 “LA에서 먹고 감동했는데 한국에 들어온다니”, “현지에서도 줄 서는 맛집인데”, “궁금해서 먹어보고 싶다”며 기대감을 드러냈다.반면 “가격이 중요하다”, “우리나라에서는 미국 핫도그가 인기 없어서 잘 안될 것 같다”, “명랑핫도그 이길 수 있을까” 등의 반응도 있었다.현재 핑크 핫도그는 캘리포니아를 중심으로 총 13개 매장을 운영하고 있다. 이 중 8개는 캘리포니아주에 있으며 2개는 네바다주에서 영업 중이다.핑크 핫도그가 한국에 매장을 낸다면 필리핀에 이어 두 번째 해외 진출국이 된다. 핑크 핫도그는 지난 2016년 필리핀 마닐라에 첫 해외 매장을 오픈한 바 있다.한편 미국 유명 멕시칸 음식 브랜드 치폴레는 내년 국내 진출을 앞두고 있다.SPC그룹의 계열사인 빅바이트컴퍼니는 ‘치폴레 멕시칸 그릴’과 합작 법인을 설립하고 한국과 싱가포르 내 독점 운영권을 확보했다고 지난 11일 밝혔다. 이에 따라 내년 1월 서울과 싱가포르에 각각 1호점을 열 예정이다.스캇 보트라이트 치폴레 최고경영자(CEO)는 “식품∙외식 분야에 전문적인 역량과 경험을 보유한 SPC그룹과의 파트너십을 통해 한국과 싱가포르 시장에서 좋은 반응을 얻을 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.1993년 미국에서 시작된 치폴레는 부리토, 타코, 퀘사디아 등 멕시코 전통 요리를 현대적으로 재해석해 선보인다. 현재 미국과 캐나다, 영국 등 7개 국가에 약 3800개의 매장을 운영하고 있다.유승하 인턴기자