슈카 빵집 뒤이은 ‘990원 제과’…한 달 만에 10만개 팔아치웠다
정회하 인턴기자
입력 2025 10 14 17:50 수정 2025 10 14 17:50
대형 할인점 브랜드 킴스클럽이 각종 과자와 빵을 모두 990원에 맞춰 판매해 매출 호성적을 거뒀다.
이랜드리테일은 자사가 운영하는 킴스클럽이 990원 ‘스낵 존’(Snack Zone)을 운영한 지 한 달 만에 누적 판매량 10만개를 돌파했다고 14일 밝혔다.
킴스클럽은 고물가 속 ‘가성비’(가격 대비 성능) 수요를 겨냥해 최근 수입 과자와 스낵류를 중심으로 990원 균일과 상품과 번들 및 ‘골라담기’ 제품을 3배가량 늘렸다. 이와 함께 서울 강서점 등 주요 매장에서는 990원 전용 매대를 강화한 ‘스낵 존’을 운영했다.
990원 제과 제품을 산 고객 중 5개 이상 구매한 이들의 비중은 약 70% 수준이다. 이에 대해 킴스클럽은 “합리적인 가격과 다양한 선택지를 중시하는 수요가 매출로 직결됐다”고 분석했다.
또한 킴스클럽은 지난달부터 990원 균일가 빵 8종도 새롭게 출시해 990원 스낵존과 함께 운영했다. 유튜버 슈카월드가 지난 8월 말부터 약 일주일간 서울 성수동에서 운영했던 초저가 제빵 팝업스토어 ‘ETF 베이커리’와 유사한 가격이다.
킴스클럽 관계자는 “요즘 고객들은 양보다는 ‘합리적인 가격’을 중시한다”며 “고객이 ‘고르는 재미’와 ‘부담 없는 가격’을 동시에 느낄 수 있도록 상품군을 지속 확대하겠다”고 전했다.
