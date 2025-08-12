‘이대 앞’ 71만원, 대학가 중 월세 가장 비쌌다…가장 싼 ‘이곳’은 42만원

이화여자대학교 본관. 픽사베이

서울대학교 캠퍼스 전경. 서울대학교 제공

서울 주요 대학가 원룸 평균 월세가 58만 1000원으로 지난해보다 4.5% 떨어졌다. 대학가 중에선 이화여자대학교 인근 월세가 가장 비쌌고, 서울대학교 인근이 가장 저렴한 것으로 확인됐다.12일 부동산 정보 플랫폼 다방은 대학교 2학기 개강을 앞두고 서울 주요 10개 대학 인근의 7월 기준 원룸(보증금 1000만원·전용면적·33㎡ 이하) 평균 월세와 관리비를 분석한 결과를 발표했다.서울 주요 대학 인근 평균 월세는 58만 1000원으로, 전년 동기(60만 8000원)보다 4.5% 떨어졌다.이화여대 인근 평균 월세는 70만 9000원으로 가장 높았다. 이어 ▲경희대 63만 4000원 ▲서강대 61만 7000원 ▲연세대 61만 4000원 ▲고려대 59만 9000원 ▲한국외대 58만 2000원 순이었다.한양대 인근 월세는 57만 5000원으로 전년 동기 대비 4.5% 상승해 1년 사이 월세가 가장 많이 오른 것으로 나타났다.반면 서울대 인근 월세는 42만 3000원으로 전년 동기보다 15.4% 떨어져 가장 큰 하락 폭을 보였다. 주요 대학가 중에서도 가장 낮은 평균 월세였다.서울 주요 대학 인근 평균 관리비는 7만 5000원이었다. 지난해 7만 3000원보다 3.3% 오른 수치다.고려대 인근 관리비는 올해 8만 3000원으로 지난해 7만원에서 18.6% 증가해 가장 큰 상승 폭을 보였다.이어 한양대 인근은 6만원에서 7만원으로 16.7%, 이화여대는 9만원에서 10만 1000원으로 12.2% 올랐다. 대학가 중 평균 관리비가 가장 높은 곳도 이화여대였다.최종범 인턴기자