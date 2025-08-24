“집주인이 권은비인데 월세도 낮아요”…‘워터밤 여신’ 미담 전해졌다

가수 권은비. 개인 인스타그램 캡처

MBC 전지적 참견 시점 방송화면 갈무리

가수 권은비. MBC 전지적 참견 시점 방송화면 갈무리

그룹 아이즈원 출신 가수 권은비(29)가 자신의 매니저들에게 시세보다 싸게 셋방을 내줬다고 전해 눈길을 끌었다.지난 23일 방송된 MBC 예능 ‘전지적 참견 시점’에는 권은비와 그의 매니저가 출연했다.이날 방송에서는 권은비가 소유한 건물과 이곳에 자리를 잡은 그의 카페가 소개됐다. 권은비는 카페 신메뉴인 ‘초코 퐁당’을 개발하는 모습을 보였다.조리를 마친 권은비는 매니저에게 전화해 “신메뉴 시식을 위해 잠시 와줄 수 있겠냐”라고 물었다.전화를 받은 변성재 매니저는 “알겠다”고 답한 뒤 카페 위층에 있는 집 현관문을 열고 나와 스튜디오 패널들을 놀라게 했다. 알고 보니 권은비는 본인 소유 건물의 1층 투룸과 옥탑방을 자신의 매니저 두 사람에게 셋방으로 내줬던 것.1층 투룸 세입자인 변 매니저는 “애초 회사 근처에서 월세로 자취하고 있었는데 (권은비가) ‘시세보다 싸게 방을 내줄 테니 들어올 생각 있냐’라고 물었다”고 말했다.이어 “(권은비가) 제가 경제적으로도 아끼고 잠이라도 편하게 자면 좋을 것 같다는 이야기를 많이 했다”고 덧붙였다.변 매니저는 “제가 (권은비 소유 건물에) 들어가면 죄송스러워서 처음에는 거절했었다”면서도 “지금은 너무 좋아서 나가기 싫다”며 웃었다.이날 스튜디오에 출연한 권은비는 매니저들을 두고 “같이 일하는데 훨씬 더 고생하는 사회초년생들”이라면서 “도움을 줄 방법을 찾다가 입주를 제안했다”고 말했다.권은비는 이어 “매니저들이 처음에는 미안한 마음에 거절했지만, ‘그런 건 생각지 말고 걱정을 덜면서 살면 좋겠다’고 말해줬다”고 덧붙였다.“매니저가 다른 연예인을 맡게 된다면 어떻게 되나”라는 질문에는 “그런 상황도 예상했다. 하지만 이미 들어왔으니 살고 싶을 때까지는 살라고 말했다”고 답했다.월세에 대해서는 “아예 받지 않으면 양쪽 모두 불편할 수 있다”며 “매니저들이 낼 수 있는 최소한의 액수를 계산한 뒤 부담스럽지 않은 수준으로 합의해 금액을 정한다”고 설명했다.권은비는 매니저들이 살고 있는 방을 직접 둘러보며 애로사항을 듣는 모습을 보이기도 했다.한편 권은비는 2023년부터 매년 ‘워터밤’ 공연에 출연해 화제를 모으며 ‘워터밤 여신’이라는 별명을 얻기도 했다.정회하 인턴기자