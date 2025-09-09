‘45세’ 옥주현, ‘비혼주의’ 해명…“결혼한다면 ‘이런 사람’과”

채널A ‘절친 토큐멘터리-4인용 식탁’ 방송화면

채널A ‘절친 토큐멘터리-4인용 식탁’ 방송화면

가수 겸 뮤지컬 배우 옥주현(45)이 ‘비혼주의’라는 오해에 대해 해명했다.지난 8일 방송된 채널A 예능 프로그램 ‘절친 토큐멘터리-4인용 식탁’에 출연한 옥주현은 결혼 계획에 대해 “어린 나이에 아버지를 여의고 집에서 가장 역할을 맡았다”며 “가장 역할을 하는 게 너무 버겁다. 결혼도 그 연장선에서 고민하게 된다”라고 밝혔다.“비혼주의자라는 얘기도 있던데”라는 질문에 옥주현은 “비혼 선언을 한 것은 아니다”라고 답했다.그는 “핑클 멤버들이 결혼에 관해 물었을 때 ‘지금은 하고 싶지 않다’고 말했었다”라며 “결혼 질문이 나올 때마다 여러 파장이 있을 것 같아 아예 선을 그어버렸다”고 설명했다.이어 “그래서 아마 비혼주의자로 비쳤던 것 같다. 나이가 들면서 서로의 곁을 내어주는 게 쉽지 않다는 걸 알게 됐다”라고 덧붙였다.옥주현의 절친한 후배인 뮤지컬 배우 이지혜는 “주변 사람들만 아는 (옥주현) 언니의 귀여움이 있다. 언니를 귀여워해 줄 수 있고, 엄마 역할을 강요하지 않는 남자를 만나야 한다”라고 말했다.옥주현은 배우 조여정을 언급하며 “그런 남자 만나고 싶다. 배울 점이 많고 의지할 수 있는 사람”이라고 밝혔다.그는 “조여정 같은 남자 있으면 결혼하고 싶다”고 강조했다.1998년 그룹 핑클로 데뷔한 옥주현은 ‘내 남자 친구에게’, ‘영원한 사랑’ 등 여러 히트곡을 발매하며 사랑받았다. 이후 뮤지컬 배우로 ‘레베카’, ‘엘리자벳’, ‘마타하리’ 등에 출연하며 활발히 활동 중이다.유승하 인턴기자