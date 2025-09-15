logo
“美대학 때 별명? 아시아 패리스 힐튼”…과거 사진 공개한 女방송인

정회하 인턴기자
입력 2025 09 15 10:12 수정 2025 09 15 10:12
KBS2 사장님 귀는 당나귀 귀 방송화면 캡처
KBS2 사장님 귀는 당나귀 귀 방송화면 캡처


미국 변호사로 활동하는 방송인 서동주(42)가 대학생 시절 사진을 공개했다.

서동주는 지난 14일 방송된 KBS 2TV ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에 스페셜 MC로 출연했다.

“미국 5대 법무법인(로펌)에서 근무했던 걸로 유명한데 얼마나 근무했나”라는 질문에 서동주는 “햇수로 5년간 근무했다. 한국으로 돌아와서도 재택으로 일했다”고 말했다.

변호사가 되기로 한 이유에 관해서는 “큰 꿈이 있었다기보다는 먹고 살려고 (선택)한 것”이라며 “안정적으로 돈을 벌고 싶었다”고 털어놨다.

이어 “(변호사 시험에) 한 차례 떨어졌다 두 번째에 합격했다. 미국은 주법과 연방법을 모두 공부해야 해서 공부의 범위가 넓을 수 있다”고도 했다.

이때 진행자 박명수는 서동주에게 “미국 변호사 시절 인기 있지 않았나”라고 물었다.

이에 서동주는 “특히 대학교 다닐 때 조금 인기가 있었다”면서 “그때는 ‘아시아의 패리스 힐튼’이라는 말도 들었다”고 답했다. 이윽고 서동주의 대학 시절 사진이 공개되자 진행자들은 일제히 감탄하기도 했다.

KBS2 사장님 귀는 당나귀 귀 방송화면 캡처
KBS2 사장님 귀는 당나귀 귀 방송화면 캡처


KBS2 사장님 귀는 당나귀 귀 방송화면 캡처
KBS2 사장님 귀는 당나귀 귀 방송화면 캡처


모델 출신 서정희(62)의 딸인 서동주는 미국 매사추세츠 공과대학(MIT)에서 수학을 전공한 뒤 펜실베이니아대 와튼 스쿨에서 경영학 석사 학위를 받았다. 이어 샌프란시스코대 로스쿨에서 법무박사(J.D.) 과정을 거치고 현지 변호사 자격을 얻었다.

지난 6월에는 4세 어린 엔터테인먼트 업계 종사자와 백년가약을 맺기도 했다.

정회하 인턴기자
