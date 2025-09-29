‘신인감독’ 김연경, 선수단 연봉 공개에 ‘분노’…얼마길래

김연경. MBC '신인감독 김연경' 방송화면

MBC ‘신인감독 김연경’ 방송화면

MBC ‘신인감독 김연경’ 방송화면

전 배구선수 김연경이 배구선수들의 연봉에 불만을 드러냈다.지난 28일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘신인감독 김연경’에서는 출연진을 소개하며 여자배구 FA 등급표를 참고해 연봉 등급을 부여했다.현재 프로 여자배구에서는 선수들을 연봉에 따라 A등급(1억원 이상), B등급(5000만원 이상~1억원 미만), C등급(2000만원 이상~5000만원 미만), F등급(2000만원 미만)으로 구분하고 있다.현재 배구선수로서 버는 소득만 따졌을 때 14명의 선수 중 7명이 C등급이었고, 나머지 7명은 F등급이었다.이에 김연경은 굳은 얼굴로 “연봉이 적절하지 않다”고 말했다. 이어 “이 선수들이 프로팀에 갈 수 있도록 만들겠다”라고 포부를 밝혔다.연봉 1억6000만원의 계약을 포기하고 은퇴한 이나연은 “입스(심리적 불안으로 인해 정상적인 플레이가 불가능한 상태)가 와서 공만 잡으면 숨이 막히고 손이 뒤틀리는 느낌이었다”고 밝혔다.그는 “프로팀은 (입스를) 극복하고 기량이 올라올 때까지 기다려주지 않는다. 그렇게 주전에서 밀렸다”며 “다시 예전처럼 즐겁게 배구를 해보고 싶다”라고 털어놨다.이날 방송에서 김연경은 여자배구 시스템을 비판하기도 했다.그는 “배구 발전에 실질적인 도움이 되고 싶었다”며 “국가대표 성적이 좋지 않은 상황이기에 더 의미 있는 일을 하고 싶었다”고 밝혔다.이어 “배구를 하고 싶어 하는 사람들이 많아져야 한다. 그런 선수들을 키워낼 시스템이 중요한데 지금은 2부 리그조차 없다”라고 말했다.현재 배구는 국내 4대 스포츠(축구·야구·농구·배구) 중 유일하게 하위리그가 없는 상황이다.이에 김연경은 “1부에서 뛰지 못한 선수들이 2부를 거쳐 성장할 수 있는 구조가 필요하다”라고 강조했다.‘신인감독 김연경’은 2024~2025시즌을 끝으로 코트를 떠난 김연경이 프로팀에서 방출된 선수와 실업팀에서 뛰는 선수, 은퇴선수들을 모아 배구단 ‘필승 원더독스’를 창단하는 프로그램이다.28일 첫 방송에서는 창단식을 진행하고 고교리그 우승팀인 전주 근영여고와 맞붙는 모습이 공개됐다.시청률 조사 기관 닐슨 코리아에 따르면 ‘신인감독 김연경’ 1회는 평균 시청률 2.2%를 기록했다. 분당 최고 시청률은 4.1%까지 오르며 쾌조의 출발을 알렸다.유승하 인턴기자