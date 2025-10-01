“연기 잘하고 깍듯하기까지”…배우 김용림이 아이유 칭찬한 배경

SBS 예능 ‘신발 벗고 돌싱포맨’ 방송 화면

SBS 예능 ‘신발 벗고 돌싱포맨’ 방송 화면

배우 김용림이 가수 겸 배우 아이유의 연기력과 인성을 칭찬했다.지난 30일 방송된 SBS 예능 ‘신발 벗고 돌싱포맨’에서는 김용림, 서권순, 이관희가 게스트로 출연했다.이날 김용림은 2013년 KBS2 드라마 ‘최고다 이순신’에 출연하며 아이유와 연을 맺었다고 전했다. 당시 드라마에서 김용림은 거둬온 손녀 아이유의 매정한 할머니로 열연을 펼쳤다. 아이유는 베테랑 배우인 김용림에게도 밀리지 않는 연기력을 선보이며 화제를 모은 바 있다.김용림은 “가수로만 알고 있던 아이유가 내 손녀 역할을 하는데 연기를 너무 잘하더라”고 말했다. 이어 “연기를 잘한다고 생각했는데 어른(대하는 법)도 잘 알았다. 그거에 감탄했다. 인상적이었다”고 칭찬했다.김용림은 아이유에 대해 “깍듯하다. 당시 (가수 활동 때문에) 일본을 왔다 갔다 할 때였는데, 갔다 오면 하다못해 과자라도 꼭 챙겨줬다. 그걸 받아서가 아니라 눈 여겨봐지더라”고 말했다.최근 김용림과 아이유는 올해 상반기 공개된 넷플릭스 시리즈 ‘폭싹 속았수다’에서도 호흡을 맞췄다.아이유는 배우 변우석과 MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’을 촬영하고 있다. 내년 상반기에 방송될 예정이다.최종범 인턴기자