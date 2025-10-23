‘주량 6병’ 자랑하던 ‘55세’ 이세창, 충격적인 위 상태…“피범벅”

배우 이세창. 채널A ‘스타건강랭킹 넘버원’ 방송화면

평소 음주와 흡연을 즐기는 것으로 알려진 배우 이세창(55)의 충격적인 건강 상태가 공개됐다.지난 22일 방송된 채널A 건강 정보 프로그램 ‘스타건강랭킹 넘버원’에서는 위암의 전 단계로 알려진 위염의 위험성을 다뤘다.이날 이세창은 “영양제를 챙겨 먹은 적도 없고 술자리를 즐긴다”며 “평소 소주 3병은 기본이고 최대 6병까지 마신 적 있다”라고 밝혀 놀라움을 자아냈다.이후 이세창의 위내시경 사진이 공개되자 출연자들은 “저런 위는 처음 봤다”며 경악했다. 위가 붓고 피로 뒤범벅된 상태였던 것.사진을 본 진행자들은 “술을 끊어야 한다”고 당부했다. 이세창이 “술을 즐기는 건 아니고 분위기를 즐기는 것”이라고 변명하자 코미디언 이경실은 그를 꾸짖었다.이세창은 위뿐만 아니라 식도까지 손상된 상태로 진단받았다. 우승민 소화기내과 전문의는 “이 정도면 통증이 상당했을 것”이라며 건강 상태의 심각성을 경고했다.그러나 이세창은 “평소 아픔에 둔감해서 그러려니 하고 넘긴다”고 말해 출연진의 원성을 샀다.위염은 위점막에 염증이 생기는 질환으로 소화불량, 속쓰림 등의 증상이 나타난다.위염은 가벼운 질환으로 여겨지는 경우가 많지만, 장기간 방치할 경우 위점막이 손상되면서 세포 변형을 일으켜 위암으로 이어질 가능성이 있다. 국가암정보센터에 따르면 만성 위축성 위염 환자는 위암 발생 위험이 무려 6배나 높다.위염을 예방하기 위해서는 자극적인 음식, 음주와 흡연을 피하고 식사 시간을 일정하게 유지하는 것이 중요하다. 매운 음식이나 인스턴트식품, 탄산음료 등도 위점막 손상을 유발할 수 있어 주의가 필요하다.한편 1970년생으로 55세인 이세창은 1993년 MBC 특채 탤런트로 데뷔했다. 그는 2003년 미스코리아 출신 김지연과 결혼했으나 2013년 이혼했다. 이후 2017년 아크로바틱 배우 정하나와 재혼했다.유승하 인턴기자