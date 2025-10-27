logo
어반자카파 조현아 “체중 최대 25㎏ 늘었다…주범은 ‘이것’”

정회하 인턴기자
입력 2025 10 27 16:48 수정 2025 10 27 16:48
어반자카파 조현아 인스타그램 캡처
어반자카파 조현아 인스타그램 캡처


혼성 그룹 어반자카파의 멤버인 가수 조현아(36)가 자신의 체중이 25㎏까지 불었다고 밝혔다.

지난 26일 방송된 SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’에는 조현아와 래퍼 한해, 모델 송해나가 만나는 모습이 그려졌다. 세 사람은 식사 장소로 이동하는 차 안에서 각자 몸무게에 관한 고민을 털어놨다.

조현아는 대화에서 “우리가 살찐 이유의 8할은 술”이라며 “최근 다이어트에 돌입했다”고 말했다. 그는 ‘다이어트를 하면서 체중을 얼마나 빼 봤나’라는 송해나의 물음에 “나는 21㎏ 쪘다. 7년 전에 41㎏였는데 66㎏까지 몸무게가 늘었고, 다시 59㎏으로 줄었다가 현재는 62㎏대”라고 답했다.

옆에 있던 한해 역시 “나도 20㎏가량 체중이 불었다. 70㎏에서 90㎏까지 갔다가 12㎏를 감량했는데, 최근 다시 80㎏대로 늘었다”라며 한숨을 내쉬었다. 이에 대해 송해나는 “술이 다이어트에는 최악”이라며 고개를 가로저었다.

SBS 미운 우리 새끼 방송화면 캡처
SBS 미운 우리 새끼 방송화면 캡처


의료계는 알코올을 섭취하는 순간 신체 대사 활동의 균형이 깨져 살찌기 쉽다고 경고한다.

술을 마시면 신체는 일상적 대사 활동을 잠시 미뤄두고 독소인 알코올을 분해하는 데 집중한다. 따라서 평소라면 곧바로 분해됐을 지방이 체내에 쌓여 우리 몸은 결과적으로 살찌게 된다. 술을 마실 때 고열량 안주를 함께 먹으면 이러한 현상은 더욱 가속화된다.

음주로 인한 지방 축적을 방지하려면 술을 안 먹는 것이 가장 좋다. 하지만 불가피하게 술자리를 가져야 한다면 식이섬유, 단백질, 수분이 많은 안주를 먹는 게 최선의 선택이다. 식이섬유와 단백질은 알코올이 흡수될 때 체내 점막을 보호하는 역할을 한다. 수분은 몸속으로 들어가는 알코올을 희석해 음주로 인한 부작용을 예방할 수 있다.

정회하 인턴기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
