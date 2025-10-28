딘딘 “‘개념 발언’ 후 섭외 늘었지만…동료에게 ‘협박’ 연락도 받아”

래퍼 겸 방송인 딘딘(왼쪽)이 지난 8월 유튜브 웹 예능 ‘워크맨’에서 아이돌 출신 배우 이준(가운데)의 금전 감각을 지적했다. 유튜브 채널 ‘워크맨’ 캡처

일부 연예인들을 향해 “화폐가치 감각이 없다”고 지적했던 래퍼 겸 방송인 딘딘(33·임철)이 최근 각종 섭외 문의가 늘었다고 밝혔다.딘딘은 지난 27일 SBS 예능 ‘동상이몽2-너는 내 운명’(동상이몽)에 출연해 “해당 발언 후로 이미지가 좋아져 섭외 문의가 많이 왔다”고 말했다. 그러면서도 “이제는 말 한마디에도 조심하게 된다. 그래서 얼마 전 생방송을 진행할 때도 너무 재미없게 해 버렸다”고 털어놨다.앞서 딘딘은 지난 8월 유튜브 웹 예능 ‘워크맨’에 출연해 아이돌 출신 배우 이준의 특정 발언을 문제삼고 일부 연예인들의 금전 감각을 비판했다.당시 두 사람은 서울의 한 커피 프랜차이즈 매장에서 일일 아르바이트를 했다. 휴식 시간에는 이곳 지점장과 대화를 나눴는데, 이준이 “프랜차이즈 사측에 바라는 게 있나”라고 묻자 지점장은 “돈이나 많이 줬으면 좋겠다”고 답했다. 이때 이준이 지점장에게 “지금 돈 많이 벌 것 같다. (수입이) 월 1000만원을 찍지 않나”라고 해 빈축을 샀다.지점장이 이준의 말에 당황하자 딘딘은 “연예인들은 이게 문제다. 화폐가치에 관한 개념이 없다”며 “슈퍼카 타고 비싼 침대를 쓰니까 정신이 나갔다”고 지적했다.딘딘의 일갈은 삽시간에 온라인상에 퍼졌고, 누리꾼들은 “연예인들은 촬영 한 번에 수억 원씩 오가니까 금전 감각이 둔한 게 맞다” “딘딘은 경제관이 바로 서 있다” “딘딘 덕분에 (이준의 발언) 상황을 잘 넘어갔다” 등 긍정적인 반응을 보였다.동상이몽 진행자 서장훈은 딘딘의 해당 발언에 대해 “보신 분들은 굉장히 시원했다고 느낄 수 있지만, 많은 연예인은 (다르게 생각할 것)”이라며 갸우뚱했다. 옆에 있던 방송인 이지혜 역시 “나 사실 기분 나빴다. 내가 무슨 화폐 개념이 없냐. 우리도 열심히 산다”며 돌연 화를 내 웃음을 자아냈다.이에 딘딘은 “실제 동료 연예인들에게서 연락이 왔다. ‘조만간 널 손보러 갈게’, ‘너 혼자 살겠다고 동료를 다 죽였다’라는 내용이었다. 지금도 적진에 들어온 기분”이라며 웃었다.정회하 인턴기자