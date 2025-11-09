“월세 55만원 지하 산다”…‘흑백요리사’ 윤남노, ‘수입 40억·한남동 이사’ 해명

셰프 윤남노(35)가 자신을 둘러싼 ‘수입 40억 원설’과 ‘한남동 고급빌라 이사설’에 직접 입을 열었다.지난 8일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘전지적 참견 시점’에 출연한 윤남노는 최근 이사한 집을 공개했다.이날 공개된 윤남노의 새 자취방은 이사 전에 비해 넓고 깔끔하게 정리된 모습이었다. 윤남노는 “너무 행복하다”라고 이사 소감을 밝혔다.이에 출연진들은 “한남동의 한강 전망 고급빌라로 이사 갔다는 소문이 돈다. 40억 원을 벌었다는 소문도 있다”며 윤남노에게 해명을 요구했다.윤남노는 “제가 40억 원을 벌었다고 소문이 났는데 절대 아니다”라며 “만약 40억 원을 벌었다면 이런 집에 살겠나”라고 반문했다.그는 “동네도 예전과 똑같고 심지어 여기도 지하다. 관리비 포함 월세 55만 원”이라고 설명했다.이어 “전 집은 곰팡이가 있을 정도로 환경이 좋지 않았는데, 지금은 물론 지하지만 훨씬 쾌적해져서 이사한 것이 너무 행복하고 만족스럽다”라고 덧붙였다.윤남노는 지난해 공개된 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘흑백요리사’에 ‘요리하는 돌아이’라는 별명으로 출연해 큰 인기를 얻었다.그는 현재 서울 중구와 성동구에 양식당 세 곳을 운영하고 있으며 JTBC ‘냉장고를 부탁해’, E채널 ‘세트포유’ 등에 출연 중이다.한편 한국 예능 최초로 3주 연속 넷플릭스 글로벌 1위에 오른 흑백요리사는 제61회 백상예술대상에서 방송 부문 대상을 받기도 했다.시즌1과 마찬가지로 백종원 더본코리아 대표와 셰프 안성재(모수 서울 오너셰프)가 심사위원으로 출연하는 ‘흑백요리사’ 시즌2는 오는 12월 넷플릭스를 통해 공개될 예정이다.유승하 인턴기자