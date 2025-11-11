logo
염경환, ‘쇼호스트 활동’ 이유 있었다…“사업 실패로 수억원대 빚”

정회하 인턴기자
입력 2025 11 11 13:18 수정 2025 11 11 13:18
코미디언 염경환. 채널A 절친 토큐멘터리-4인용 식탁 방송화면
코미디언 염경환(54)이 과거 사업 실패로 채무에 시달리다가 쇼호스트 활동을 시작했다고 고백했다.

염경환은 지난 10일 방송된 채널A 예능 ‘절친 토큐멘터리-4인용 식탁’에 출연해 ‘어떤 배경에서 홈쇼핑에 입문하게 됐나’라는 질문에 이같이 밝혔다.

그는 “처음에는 (홈쇼핑) 출연 게스트가 아니라 업체(운영자)로 출발했다. 우리나라에서 코코넛 오일을 처음으로 수입해서 방송국에 론칭한 게 바로 나”라며 “20년도 넘은 일”이라고 회고했다.

염경환은 “그때 나는 그것(코코넛 오일)이 좋다는 걸 알고 한국에 독점 수입을 해서 (판매)했는데 쫄딱 망했다. 그 당시에는 그 좋은 걸 (사람들이) 알아주지 못했다”고 토로했다.

그는 “순수한 코코넛 오일은 섭씨 24도 미만으로 온도가 내려가면 굳고, 그 이상이면 맑은 액체 상태”라며 “사람들이 24도 이상일 때는 잘 쓰다가, 주변 온도가 24도 아래로 떨어져 삼겹살 기름처럼 굳어버리면 상했다고 오해해 전부 반품해 버렸다”고 하소연했다.

염경환은 이어 “반품된 코코넛 오일의 값을 물어주기 위해 빚을 7억~8억원가량 지게 됐다”며 “빚더미에 나앉아 이를 갚기 위해 쇼호스트 출연을 시작했고, 지금은 그 빚을 모두 갚은 상태”라고 설명했다.

코미디언 염경환. 채널A 절친 토큐멘터리-4인용 식탁 방송화면
코미디언 염경환. 채널A 절친 토큐멘터리-4인용 식탁 방송화면
이 말을 옆에서 듣던 요리연구가 이혜정은 “홈쇼핑은 한 방에 부자가 될 수도 있고, 한 방에 망할 수도 있다”며 염경환의 말에 공감했다.

1993년 SBS 2기 공채 개그맨으로 데뷔한 염경환은 1990년대 말부터 2000년대 초반까지 전성기를 구가했고 현재는 주로 쇼호스트로 활동하고 있다.

정회하 인턴기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
