최현우 “로또 1등 번호 두 번 맞혔다…‘침묵 유지’ 각서까지 써”

마술사 최현우. SBS 신발 벗고 돌싱포맨 방송화면

마술사 최현우(47)가 로또 복권 당첨 번호를 두 차례나 맞혔다가 발행·운영사인 동행복권 측의 항의를 받았다고 밝혔다.최현우는 지난 18일 방송된 SBS 예능 ‘신발 벗고 돌싱포맨’에 출연해 “과거 라이브 방송으로 약 5만명 앞에서 실시간으로 (당첨 번호를) 두 번 맞혔다”고 말했다.최현우의 발언에 출연진은 잠시 충격에 잠겨 있다가 이내 “(이번 주 당첨 번호) 두세 자리만 불러 달라”고 부탁해 웃음을 안겼다.최현우는 “저는 당연히 마술사니까 큰 문제가 될 것으로 생각하지 못했는데, 로또 운영사는 그날부터 전화가 빗발쳐 (업무가) 마비됐다고 한다”고 전했다.그러면서 “운영사 측이 저를 고소한다고 했는데, 고소 안 하는 조건으로 각서를 썼다. 내용은 ‘토요일 오후 8시(추첨 시각) 이전에 추첨 번호를 이야기하지 말 것’이었다”고 설명했다.문제가 된 ‘로또 예측’ 사건은 최현우가 2015년 11월 진행한 아프리카TV(현 서비스명 숲) 라이브 방송 중에 벌어진 일이다.해당 방송에서 그는 “로또 1등을 예언해 보겠다”고 한 뒤, 당첨 번호 발표 직후 자신이 이틀 전에 구매했다는 복권 용지를 공개했다. 용지에는 1등 당첨번호와 정확히 일치하는 숫자 여섯 개가 쓰여 있었다. 당시 1등 당첨금은 13억 5000만원이었다.이와 관련 그는 지난해 한 방송에서 “로또 운영사 측에서 고소하겠다며 제 공연장에 찾아왔다. 1등을 맞힐 수 있었던 이유를 알려달라고 했다”고 밝혔다.이어 그는 “운영사 측에는 ‘영업비밀이라 말해줄 수 없다’고 했고, 결국 운영사 홈페이지에 사과 영상을 올리는 것으로 일을 마무리했다”고 덧붙였다.정회하 인턴기자