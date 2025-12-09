입대 전 ‘1.5% 굴욕’ 맛봤다…쓸쓸하게 종영한 이 드라마

‘마지막 썸머’ 시청률 1.7%로 종영

이재욱, 1인 2역 도전했으나 아쉬운 성적표

배우 이재욱. KBS2 ‘마지막 썸머’ 방송화면

배우 이재욱. KBS 제공

KBS2 ‘마지막 썸머’ 포스터. KBS 제공

배우 이재욱의 입대 전 마지막 작품으로 기대를 모았던 KBS2 토일드라마 ‘마지막 썸머’가 시청률 1.7%라는 초라한 성적으로 막을 내렸다.시청률 조사기관 닐슨코리아에 따르면 지난 7일 방송된 ‘마지막 썸머’ 최종화는 전국 기준 시청률 1.7%를 기록했다.이는 KBS가 주말 드라마의 부활을 노리며 마련한 토일극 중 가장 낮은 수치다. 특히 지난 9화 방송은 자체 최저 시청률인 1.5%까지 추락하며 굴욕을 맛보기도 했다.‘마지막 썸머’는 어린 시절부터 함께 자란 소꿉친구 백도하(이재욱 분)와 송하영(최성은 분)이 성인이 되어 재회하며 펼쳐지는 로맨스를 다룬 작품이다.최종화에서는 두 사람이 서로의 마음을 확인하고, 과거의 트라우마를 함께 극복하며 완벽한 해피엔딩을 맞았다.하지만 훈훈한 결말에도 시청자들의 반응은 미온적이었다. “영상미와 배우들의 비주얼 합은 완벽했다”, “오랜만에 자극적이지 않은 드라마라 좋았다”는 호평도 있었으나 대다수는 “요즘 트렌드와 맞지 않는 느린 전개”, “시선을 잡아끄는 요소가 부족했다”라는 냉정한 평가를 남겼다.‘마지막 썸머’는 드라마 ‘검색어를 입력하세요 WWW’, ‘어쩌다 발견한 하루’, ‘환혼’ 등으로 주연 입지를 굳힌 이재욱이 입대를 앞두고 선택한 작품이라는 점에서 방영 전부터 많은 관심을 받았다.이재욱은 데뷔 후 처음으로 1인 2역에 도전해 연기력을 뽐냈으나 기대에 못 미치는 성적표를 받았다.아쉬운 결과 속에서도 배우들은 작품에 대한 애정을 드러냈다.이재욱은 소속사를 통해 “도하로 보낸 시간은 저에게도 오래 기억될 특별한 여름이었다”며 “도하를 통해 한 걸음 더 성장할 수 있었고, 그 여정을 시청자분들과 함께할 수 있어 감사했다”라고 종영 소감을 전했다. 이어 “이 여름을 발판 삼아 배우 이재욱으로서 더 다양한 모습을 보여드리겠다”고 덧붙였다.최성은 역시 “지금까지 ‘마지막 썸머’를 시청해주시고 아껴주신 모든 분께 감사드린다”며 “저희의 이야기에 귀 기울여주셔서 감사드리고, 조금이나마 위로와 힘을 얻으셨기를 바란다”라고 전했다.‘마지막 썸머’의 후속작은 배우 남지현, 문상민 주연의 ‘은애하는 도적님아’다.한편 이재욱은 오는 13일 광운대 동해문화예술관에서 ‘2025 이재욱 아시아 팬미팅 투어 프로’로그’(pro’log)’를 개최하며 팬들을 만날 예정이다.유승하 인턴기자