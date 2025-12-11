“한때 최고 시청률 ‘11%’ 찍었는데”…돌싱 예능, ‘정체성 논란’ 끝에 결국 ‘폐지 결정’

SBS ‘신발벗고 돌싱포맨’

SBS ‘신발벗고 돌싱포맨’

출연자들의 재혼으로 더 이상 ‘돌싱 남성 토크쇼’라는 프로그램 정체성을 유지할 수 없게 된 ‘신발벗고 돌싱포맨’이 결국 폐지 수순을 밟게 됐다.최근 SBS 예능 ‘신발벗고 돌싱포맨’(이하 ‘돌싱포맨’)은 오는 23일 213회 방송을 끝으로 프로그램을 종영한다고 밝혔다.‘돌싱포맨’은 지난 2021년 7월부터 4년 5개월간 방송됐다. 돌싱 연예인 탁재훈, 이상민, 임원희, 김준호 등 네 명이 진행을 맡아 집으로 손님을 초대해 신발 벗고 앉아 대화를 나누는 형태로 진행됐다. 네 명의 진행자가 특유의 입담으로 결혼과 이혼, 연애 등과 관련해 가감 없이 이야기를 나누며 솔직한 토크를 선보여 시청자들로부터 많은 사랑을 받았다.프로그램 인기는 수치로도 증명됐다. ‘돌싱포맨’은 한때 분당 최고 시청률 11%(닐슨코리아 수도권 가구 기준)를 기록하기도 했다.하지만 올해 이상민과 김준호가 재혼하며 프로그램은 정체성 논란에 휩싸였다. 돌싱 출연진 4명으로 시작했는데 이 중 절반이 기혼자가 된 만큼 프로그램 명칭에 돌싱이라는 표현이 어울리지 않는다는 지적이 잇따라 나온 것이다. 이에 소셜미디어(SNS), 온라인 커뮤니티 등에서 두 출연진에 대한 하차를 요구하는 목소리가 나왔다. 일각에서는 새 출연자 영입을 검토해야 한다는 의견도 제기됐다.논란이 불거졌음에도 제작진은 지난 9월 200회 기념 인터뷰에서 “4인 체제를 유지하겠다”고 밝혔다.이어 “재혼한 두 사람이 새로운 삶을 시작하면서 오히려 프로그램의 이야기가 더 확장됐다. 이혼의 아픔에서 끝나는 게 아니라, 다시 사랑을 찾고 새로운 관점으로 삶을 이야기할 수 있게 됐다”며 “앞으로 돌싱이라는 꼬리표보다는 ‘인생 2막을 준비하는 사람들의 이야기’라는 정체성이 강해질 것 같다”고 설명했다.하지만 최근 제작진은 결국 프로그램 폐지를 결정했다. 논란이 쉽게 사그라지지 않자 4인 체제를 유지하겠다던 입장을 유지하기 어려워졌고, 이에 따라 프로그램 방영도 더 이상 할 수 없다고 판단한 것으로 풀이된다.제작진은 “그동안 많은 사랑을 보내주셨던 시청자 여러분께 감사드린다. 마지막 방송 역시 ‘돌싱포맨’다운 마무리로 끝까지 웃음을 드릴 것”이라고 전했다.‘돌싱포맨’의 마지막 회는 오는 23일 오후 10시 20분에 방송된다.최종범 인턴기자