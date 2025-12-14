“도파민 폭발”…통쾌한 복수에 15.6% ‘최고 시청률’ 찍은 드라마

SBS ‘모범택시3’ 방송화면

SBS ‘모범택시3’ 포스터. SBS 제공

배우 이제훈. SBS ‘모범택시3’ 방송화면

SBS 금토드라마 ‘모범택시3’가 스포츠 승부조작 일당을 통쾌하게 응징하며 자체 최고 시청률을 경신했다.14일 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면, 전날(13일) 방송된 ‘모범택시3’ 8화는 수도권 가구 기준 평균 시청률 12.9%로 시즌3 자체 최고 기록을 새로 썼다. 분당 최고 시청률은 15.6%까지 치솟아 동 시간대 1위는 물론, 한 주간 방송된 모든 미니시리즈 가운데 시청률 1위에 올랐다.특히 화제성의 핵심 지표로 꼽히는 2049 시청률이 최고 5.19%까지 상승하며 12월 전 채널·전 프로그램 중 1위를 차지했다.방송 직후에는 넷플릭스 ‘오늘 대한민국의 톱10 시리즈’ 2위에 이름을 올리며 온라인동영상서비스(OTT)에서도 꾸준한 인기를 입증했다.콘텐츠 화제성 분석업체 굿데이터코퍼레이션이 발표한 12월 1주 차 화제성 순위에 따르면 ‘모범택시3’는 TV 부문 드라마-비드라마 통합 1위를 기록했다. 지난 8일 기준 영상 누적 조회수는 무려 1억 700만 뷰를 돌파하기도 했다.‘모범택시’ 시리즈는 베일에 가려진 택시회사 무지개 운수와 택시 기사 김도기(이제훈 분)가 억울한 피해자를 대신해 복수를 완성하는 사적 복수 대행 극이다. 이번 8화에서는 프로스포츠계에 만연한 불법 승부조작 브로커 조직을 정조준했다.김도기와 무지개 운수 팀원들은 신인 선수들을 협박해 승부조작에 가담시키고 돈을 갈취해 온 브로커 일당의 본거지에 잠입해 이들을 일망타진하며 통쾌한 ‘사이다’ 결말을 선사했다.특히 김도기가 복도를 가득 메운 살인 병기들과 맨몸으로 맞서는 액션 장면은 시청자들의 심박수를 끌어 올렸다.방송 직후 시청자들은 “현실의 답답함이 싹 내려갔다”, “역시 갓도기”, “이번 에피소드는 시즌 1, 2를 통틀어도 역대급 속도감이었다” 등 뜨거운 반응을 보였다.시청률 상승세를 탄 ‘모범택시3’는 초특급 카메오로 쐐기를 박을 예정이다. 방송 말미 공개된 9화 예고편에는 배우 장나라가 등장해 이목을 집중시켰다. 특히 그간의 선한 이미지를 벗고 무지개 운수와 대립각을 세우는 핵심 ‘빌런’으로 등장할 것이 예고돼 긴장감을 높였다.시즌2 방영 당시 최고 시청률 21%를 기록한 ‘모범택시’ 시리즈가 이번 시즌3에서도 다시 한번 ‘20%의 벽’을 넘을 수 있을지 관심이 쏠린다.유승하 인턴기자