공개 ‘2주’ 차에 결국 큰일 냈다…넷플릭스 글로벌 1위 오른 ‘한국 드라마’

‘자백의 대가’ 스틸컷. 넷플릭스

‘자백의 대가’ 시청 순위. 넷플릭스

‘자백의 대가’ 포스터. 넷플릭스

넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘자백의 대가’가 비영어 시리즈물 중 글로벌 1위를 차지했다.17일 넷플릭스 공식 사이트 투둠에 따르면 지난 8~14일 ‘자백의 대가’는 글로벌 TOP 10 시리즈(비영어) 부문 1위에 올랐다.지난 5일 공개된 ‘자백의 대가’는 공개 2주 차에 570만 시청수(시청 시간을 작품의 총 러닝타임으로 나눈 값)를 기록했다.국가별로는 일본, 홍콩, 대만, 베트남, 인도, 튀르키예, 케냐, 볼리비아 등 총 39개국에서 글로벌 TOP 10 리스트에 올라 세계적인 인기를 증명했다.‘자백의 대가’는 남편을 죽인 용의자로 몰린 안윤수(전도연 분)가 교도소에서 마녀로 불리는 의문의 인물 모은(김고은 분)으로부터 거래를 제안받으며 벌어지는 이야기를 담은 미스터리 스릴러다.극 중 모은은 안윤수에게 거짓 자백으로 억울한 누명을 벗겨 줄 테니, 교도소 밖에서 다른 사람을 한 명 죽여달라는 제안을 한다.전도연과 김고은의 강렬한 연기력은 몰입도를 끌어올린다. 전도연은 누명을 쓴 안윤수의 절박한 심정과 생존 본능을 섬세하게 표현하며 극의 중심을 잡는다. 작품 출연을 위해 반삭까지 감행한 김고은은 서늘한 눈빛 연기를 선보여 손에 땀을 쥐게 한다.작품의 흡인력 있는 전개도 돋보인다. tvN ‘사랑의 불시착’, 넷플릭스 ‘이두나!’ 등을 통해 연출력을 입증한 이정효 감독이 이번 작품에선 반전의 반전을 거듭하는 박진감 넘치는 전개를 구성해 시청자들이 눈을 뗄 수 없게 만든다.한편 이외에도 비영어권에서는 장기용·안은진의 로맨틱 코미디 ‘키스는 괜히 해서!’는 440만 시청수를 기록해 4위, 정경호 주연의 법정 드라마 ‘프로보노’는 160만 시청수로 7위에 올랐다.최종범 인턴기자