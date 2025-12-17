“대통령 표창까지 받았다”…‘올해의 탤런트’ 1·2위 휩쓴 ‘한국 드라마’ 정체

넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘폭싹 속았수다’ 방송화면

넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘폭싹 속았수다’ 포스터

아이유(왼쪽)와 박보검. KBS1 ‘가요무대’ 방송화면

넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘폭싹 속았수다’에서 애틋한 로맨스를 선보인 배우 박보검과 아이유가 ‘2025년을 빛낸 배우’로 선정됐다.한국갤럽이 지난달 11~28일 전국(제주 제외) 만 13세 이상 1700명을 대상으로 ‘올 한해 가장 활약한 탤런트’를 조사한 결과, 박보검은 13.3%의 지지를 얻어 1위를 차지했다. 아이유는 11.3%로 2위에 이름을 올렸다.뒤이어 배우 김지원(4.4%), 임윤아(3.9%), 추영우(3.3%) 순이었다.박보검과 아이유는 올 상반기 최고의 화제작으로 꼽힌 드라마 ‘폭싹 속았수다’에서 호흡을 맞췄다.1950년대 제주를 배경으로 ‘요망진 반항아’ 애순(아이유 분)과 ‘팔불출 무쇠’ 관식(박보검 분)의 일생을 그린 이 작품은 공개 직후 넷플릭스 글로벌 톱10 TV쇼 비영어 부문 1위에 올랐으며 화제성 지표 상위권을 장악했다. 한국갤럽 ‘선호 방송영상 프로그램’ 조사에서 3~5월 석 달 연속 1위를 기록하기도 했다.작품성 또한 인정받았다. ‘폭싹 속았수다’는 ‘제61회 백상예술대상’에서 4관왕, ‘제4회 청룡시리즈어워즈’에서 3관왕을 차지했다.제작사인 팬엔터테인먼트의 박영석 대표이사는 지난 10일 열린 ‘2025 대한민국 콘텐츠대상’ 시상식에서 해외진출유공부문 대통령 표창을 받았으며, 연출을 맡은 김원석 감독은 문화포장을 수훈했다.한편 ‘폭싹 속았수다’로 최고의 성과를 거둔 박보검과 아이유는 내년에도 활발한 활동을 이어갈 전망이다.먼저 박보검은 영화 ‘몽유도원도’를 통해 스크린으로 복귀한다. 조선시대 화가 안견의 명화 ‘몽유도원도’를 소재로 한 이 작품에서 박보검은 서예가이자 시(詩), 서(書), 화(畵)에 능했던 안평 역을 맡아 시대를 앞서간 예술가의 고뇌를 깊이 있게 그려낼 예정이다.아이유는 차기작으로 MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’을 확정하며 다시 한번 안방극장 공략에 나선다. 현대판 왕실 로맨스를 그린 이 작품에서 그는 드라마 ‘선재 업고 튀어’로 신드롬급 인기를 얻은 배우 변우석과 호흡을 맞춘다. 박보검과의 로맨스로 깊은 인상을 남긴 아이유가 변우석과는 어떤 케미스트리를 보여줄지 관심이 모인다.유승하 인턴기자