“김혜윤 상대역 낙점”…‘제2의 변우석’ 기대 모은 우즈벡 출신 남배우

배우 김혜윤(왼쪽)과 로몬. SBS ‘오늘부터 인간입니다만’ 예고편 캡처

배우 로몬(가운데). SBS 제공

배우 김혜윤(왼쪽)과 로몬. SBS 제공

배우 로몬이 ‘흥행 보증 수표’ 김혜윤과 손잡고 ‘차세대 로코킹’ 자리를 노린다.지난 17일 SBS 새 금토드라마 ‘오늘부터 인간입니다만’은 주인공 김혜윤과 로몬의 캐릭터 포스터를 공개하며 기대감을 높였다.‘오늘부터 인간입니다만’은 인간이 되기를 거부하는 ‘MZ 구미호’ 은호(김혜윤 분)와 그의 소원을 들어줘야 하는 축구 스타 강시열(로몬 분)의 이야기를 그린 판타지 로맨틱 코미디다. 연애 경험 없는 모태 솔로 구미호와 자기애 과잉 축구 스타의 유쾌하면서도 설레는 만남을 담아낸다.로몬은 극 중 ‘자만은 있어도 나태는 없는’ 세계적인 축구선수 강시열 역을 맡아 능청스러운 연기를 선보일 예정이다. 우즈베키스탄 출생의 고려인 후손으로 알려진 그는 키 183cm의 ‘운동선수급’ 피지컬과 이국적이면서도 신비로운 비주얼로 캐릭터 싱크로율을 높인다.2016년 영화 ‘무서운 이야기 3’로 데뷔한 로몬은 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘지금 우리 학교는’으로 글로벌 시청자들에게 강렬한 인상을 남겼다. 이후 ‘3인칭 복수’, ‘브랜딩 인 성수동’ 등에서 활약하며 필모그래피를 쌓은 그는 이번 작품을 통해 본격적인 ‘로맨틱 코미디 강자’로 도약할 전망이다.‘오늘부터 인간입니다만’은 tvN ‘선재 업고 튀어’를 통해 폭발적인 인기를 얻은 김혜윤의 차기작으로 주목받고 있다.김혜윤은 MBC ‘어쩌다 발견한 하루’에서 호흡을 맞춘 로운과 이재욱부터 ‘선재 업고 튀어’의 변우석까지 상대 남배우들을 연달아 대세 반열에 올려놓으면서 뛰어난 캐릭터 소화력과 케미스트리를 입증했다.특히 ‘선재 업고 튀어’에서 임솔 역을 맡아 아시아 전역에 ‘선재 앓이’ 열풍을 일으킨 김혜윤이 이번에는 로몬과 어떤 시너지를 만들어낼지 관심이 집중된다. 누리꾼들은 “비주얼 합 벌써 설렌다”, “로몬도 이제 대세 예약”, “구미호와 축구선수의 조합이라니 신선하다” 등의 반응을 보였다.‘오늘부터 인간입니다만’은 SBS의 새해 첫 금토드라마로, 오는 1월 16일 오후 9시 50분에 첫 방송 된다.유승하 인턴기자