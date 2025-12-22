한지민·박보영 제쳤다…시청률 17% 찍고 ‘올해의 작품’ 뽑힌 ‘한국 드라마’

tvN ‘폭군의 셰프’ 방송화면

배우 임윤아. tvN ‘폭군의 셰프’ 방송화면

tvN ‘폭군의 셰프’ 방송화면

올해 안방극장을 뜨겁게 달궜던 드라마 ‘폭군의 셰프’가 데이터 기반의 시상식에서 정상에 올랐다.지난 18일 콘텐츠 화제성 조사회사 굿데이터코퍼레이션이 주최한 ‘2025 펀덱스 시상식’에서 tvN 드라마 ‘폭군의 셰프’가 TV 부문 작품상을 받았다.이번 수상은 한지민 주연의 SBS ‘나의 완벽한 비서(2위)’, 박보영 주연의 tvN ‘미지의 서울(3위)’ 등 쟁쟁한 경쟁작을 제치고 거둔 성과라는 점에서 눈길을 끈다.‘폭군의 셰프’는 최고의 전성기를 누리던 프렌치 셰프 ‘연지영(임윤아 분)’이 알 수 없는 힘에 의해 과거로 타임슬립하며 벌어지는 이야기를 그린다. 그는 과거에서 최악의 폭군으로 악명 높지만, 동시에 누구보다 섬세하고 절대적인 미각을 지닌 왕 ‘이헌(이채민 분)’을 만난다.요리를 매개로 소통하며 펼쳐지는 두 사람의 세대 초월 로맨틱 코미디는 시청자들에게 신선한 재미를 선사했다.지난 9월 종영한 ‘폭군의 셰프’는 최고 시청률 17.1%를 기록하며 2025년 tvN 최고의 히트작으로 자리매김했다.굿데이터코퍼레이션 화제성 조사에서 5주 연속 TV-OTT 통합 드라마 화제성 1위를 차지했으며, 주연 배우 임윤아 역시 출연자 화제성 부문에서 5주 연속 정상을 지켰다.넷플릭스 공개 직후에는 전 세계 41개국에서 1위를 기록하고, 글로벌 TV쇼 비영어 부문에서 2주 연속으로 1위를 차지하는 등 해외에서도 압도적인 인기를 입증했다.‘폭군의 셰프’에 작품상을 안긴 ‘펀덱스 시상식’은 시청률이라는 단편적인 지표를 넘어 뉴스, 블로그, 커뮤니티, 동영상, 소셜미디어(SNS) 등에서 발생한 빅데이터를 종합 분석해 수상자를 선정한다. 100% 데이터 기반으로 수상자가 결정되는 만큼 체감 인기와 실제 콘텐츠 경쟁력을 객관적으로 반영한다는 평가를 받고 있다.한편 올해 ‘펀덱스 시상식’ 대상은 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘폭싹 속았수다’가 차지했다. ‘폭싹 속았수다’는 작품 대상과 출연자 대상(박보검)을 포함해 총 5관왕에 오르며 온라인동영상서비스(OTT) 부문의 절대 강자임을 입증했다.유승하 인턴기자