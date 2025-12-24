예능·영화 나란히 1위…넷플릭스 글로벌 차트 쌍끌이 한 ‘한국 프로그램’

‘흑백요리사2’ 포스터. 넷플릭스 제공

‘대홍수’ 스틸컷. 넷플릭스 제공

‘흑백요리사2’(왼쪽)와 ‘대홍수’가 각각 넷플릭스 글로벌 TOP 10 영화(비영어), TV쇼(비영어) 부문에서 1위를 차지했다. 넷플릭스 글로벌 순위 집계 사이트 투둠

요리 서바이벌 프로그램 ‘흑백요리사2’와 SF 재난 블록버스터 ‘대홍수’가 넷플릭스 글로벌 순위에서 나란히 1위를 차지했다.24일 넷플릭스 공식 사이트 ‘투둠’에 따르면 ‘흑백요리사2’는 지난주 550만 시청 수(시청 시간을 작품의 총 러닝타임으로 나눈 값)를 기록해 글로벌 TOP 10 TV쇼(비영어) 부문 1위에 올랐다.국가별로는 한국, 대만, 홍콩, 싱가포르에서 1위를 차지했고, 아랍에미리트, 인도네시아 등 주로 중동 지역과 동남아시아 지역에서 10위 안에 들었다.‘흑백요리사’는 오직 맛으로 계급을 뒤집으려는 재야의 고수 ‘흑수저’ 셰프들과 이를 지키려는 한국 최고의 스타 셰프 ‘백수저’들이 펼치는 불꽃 튀는 요리 계급 전쟁을 담은 프로그램이다.지난해 공개된 시즌1이 넷플릭스 글로벌 TOP 10 TV쇼(비영어) 부문에서 3주 연속 1위에 올랐던 만큼 시즌2도 그 인기를 이어갈 수 있을지 이목이 집중된다.이 밖에도 장기용·안은진 주연의 SBS 드라마 ‘키스는 괜히 해서!’는 4위, 전도연·김고은이 주연을 맡은 시리즈 ‘자백의 대가’가 7위를 차지했다.아울러 김다미·박해수 주연의 넷플릭스 오리지널 영화 ‘대홍수’도 글로벌 TOP 10 영화(비영어) 부문 1위에 올랐다.지난 19일 공개 이후, 2790만 시청 수를 기록해 한국, 스페인, 브라질, 카타르, 태국을 포함해 총 54개국에서 1위에 올랐을 뿐만 아니라 93개 국가에서 TOP 10 리스트에 오르며 세계적으로 주목받고 있다.‘대홍수’는 대홍수가 덮친 지구의 마지막 날, 인류가 살아남을 수 있는 마지막 희망을 건 이들이 물에 잠겨가는 아파트 속에서 벌이는 사투를 그린 영화다.최종범 인턴기자