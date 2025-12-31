‘0%대 시청률’에 종영 우려…박보검·이효리 등판에도 반등 못 한 ‘이 프로그램’

가수 이효리. KBS2 ‘더 시즌즈-이효리의 레드카펫’ 방송화면

KBS2 ‘더 시즌즈-10CM의 쓰담쓰담’ 포스터. KBS2 제공

배우 박보검. KBS2 ‘더 시즌즈-박보검의 칸타빌레’ 방송화면

KBS2 심야 음악 프로그램 ‘더 시즌즈’가 가수 이효리, 배우 박보검 등 화려한 MC들을 앞세우고도 시청률 반등에 실패하며 프로그램 존속을 둘러싼 우려가 커지고 있다.31일 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면 ‘더 시즌즈-10CM의 쓰담쓰담’은 최근 10개 회차 중 단 한 차례를 제외하고 모두 0%대 시청률에 머물렀다.특히 지난 26일 방송에는 배우 임시완과 박성웅, 가수 로이킴과 정승환 등 화제성 높은 게스트들이 대거 출연했음에도 전국 기준 0.8%의 시청률을 기록하며 고전을 면치 못했다.‘더 시즌즈’는 13년간 안방을 지켜온 ‘유희열의 스케치북’이 2022년 종영한 이후 KBS가 야심 차게 선보인 후속 음악 프로그램이다. 약 3개월마다 MC를 교체하는 ‘연간 프로젝트’ 방식을 도입하며 차별화를 시도했다.그동안 ‘더 시즌즈’를 이끈 호스트 라인업은 화려하다. 초대 MC 박재범을 시작으로 잔나비의 최정훈, 악뮤(AKMU), 이효리, 지코, 이영지, 박보검까지 톱스타들이 차례로 마이크를 잡으며 화제를 모았다.그러나 이러한 화제성이 시청률 상승으로 이어지지는 않았다. 이효리와 박보검이 진행을 맡았던 시즌에도 시청률은 1%대 초중반에 그쳤고, 현재 방영 중인 10CM 시즌은 0%대 박스권에 갇힌 상황이다.이에 시청자 게시판과 온라인 커뮤니티에서는 “심야 음악 프로그램의 수명이 다한 것 아니냐”, “이대로 가다 갑자기 종영하면 어떡하냐”는 우려 섞인 목소리가 나오고 있다.다만 저조한 TV 시청률과 달리 온라인 반응은 뜨겁다. ‘더 시즌즈’ 공식 유튜브 채널에 업로드된 클립 영상들은 높은 조회수를 기록 중이며, 1000만회를 돌파한 영상도 다수다. 지난해 한 해 동안 누적 클립 조회수가 3억 뷰를 넘기는 등 화제성만큼은 독보적이다.‘더 시즌즈’ 제작을 맡은 박석형 CP는 지난 3월 열린 프로그램 설명회에서 “시청률이 저조한 것은 사실”이라면서도 “프로그램을 평가하는 기준은 여러 가지”라고 밝혔다.그는 “‘더 시즌즈’는 화제성, 미디어 도달성이 굉장히 높다”며 “유튜브 조회수로는 ‘더 시즌즈’가 KBS에서 가장 높다. 시청률을 간과할 수는 없기 때문에 반등을 위해 노력하고 있지만, 다면적인 평가를 해주셨으면 한다”라고 말했다.결국 ‘더 시즌즈’의 운명은 온라인에서의 열기를 어떻게 TV 시청으로 연결할 것인지, 나아가 시청률 지표를 넘어 공영방송 음악 프로그램의 가치를 어떻게 증명할 것인지에 달려 있다.디지털 플랫폼에서의 성과를 발판 삼아 ‘더 시즌즈’가 장수 프로그램으로 자리 잡을 수 있을지 관심이 쏠린다.유승하 인턴기자